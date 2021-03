Holi 2021: le président Ram Nath Kovind salue les citoyens à la veille de la Saint-Sylvestre, espère que le festival renforcera encore l’esprit du nationalisme

(Image de fichier)

Le président Ram Nath Kovind a salué samedi les citoyens à la veille de Holi et a déclaré que le festival puisse renforcer davantage l’esprit nationaliste qui fait partie intégrante de la diversité culturelle de l’Inde.

«Holi, le festival des couleurs, est également un festival majeur du printemps. C’est un festival d’harmonie sociale qui célèbre la joie, la joie et l’espoir dans la vie des gens. Cela nous donne un message d’intégration sociale et de fraternité », a-t-il déclaré dans un message à la veille de Holi.

Dans le même temps, cela inspire également les gens à se rassembler pour créer une nouvelle Inde construite sur la base de l’amitié, de l’unité et de l’harmonie, a déclaré Kovind dans un communiqué publié par le Rashtrapati Bhavan.

«Puisse ce festival plein de zèle et de ferveur renforcer davantage l’esprit nationaliste qui fait partie intégrante de notre diversité culturelle», a déclaré le président.

«À l’occasion propice de Holi, j’adresse mes salutations à tous les concitoyens en Inde et à l’étranger», a déclaré Kovind.

