Holi 2021: les marques encouragent les gens à célébrer la convivialité avec soin en cette saison festive

Campagnes de marque lancées pendant Holi 2021

Les célébrations de Holi étant un peu différentes cette année au milieu de la pandémie de Covid-19, les campagnes de la marque tournent autour de la célébration de la fête avec prudence. BrandWagon Online examine certaines des campagnes lancées par les marques.

Pepsi

Avec l’excitation qui monte à des kilomètres pour célébrer Holi cette année avec des amis et la famille, la marque de boissons Pepsi et l’acteur de Bollywood Salman Khan exhortent les consommateurs de toute l’Inde à célébrer une «Distance Wali Holi». Dans une vidéo publiée aujourd’hui sur les pages de médias sociaux de la marque, l’acteur est vu au milieu d’une émeute de couleurs, délivrant un message pertinent de célébration de Holi tout en maintenant une distance sociale.

Surfer sur Excel

La dernière campagne Holi de Surf Excel a fait progresser sa proposition de marque unique «Daag Achhe Hain» et a continué à utiliser les couleurs comme moyen de «solidarité». Cette année, il montre comment les couleurs de Holi peuvent aider à combler les distances émotionnelles et à rapprocher les cœurs, malgré la distance physique.

Gas-O-Fast

Avec Holi devenant une excuse pour manger ses aliments préférés, Gas-O-Fast a mis au point un message vidéo de l’ambassadeur de la marque Saurabh Shukla pour le souligner. La vidéo a été promue sur toutes les plateformes de médias sociaux. De plus, Gas-O-Fast a également mis au point un concours pour interagir avec son public.

Bajaj Allianz

A l’occasion de Holi, Bajaj Allianz Life a publié une campagne digitale #BuraNaMano mettant en vedette Ayushmann Khurrana, son ambassadrice de la marque. La vidéo d’une minute fait ressortir le message de célébrer la diversité des pensées et des perspectives qui nous entourent. La campagne porte sur la façon dont les différentes idées et pensées que nous avons tous font de nous une unité diverse, mais collective, qui peut coexister avec des pensées différentes.

VOGO

VOGO, un service de location de deux roues en libre-service, a annoncé le lancement d’une campagne spéciale Holi hors ligne et en ligne appelée #SpottheRanGo challenge pour ses coureurs. Dans le cadre de la campagne, VOGO a peint 100 scooters avec une pellicule de vinyle pour les coureurs de Bangalore et Hyderabad et les invite à partager leurs souvenirs Holi avec les scooters VOGO aux couleurs vives.

Tata Premium

Conformément à sa stratégie hyperlocale, Tata Tea Premium a lancé des packs festifs exclusifs à Delhi et dans l’Uttar Pradesh qui donnent vie au festival coloré de Holi. Les nouveaux packs sont accompagnés de films numériques créés spécifiquement pour les deux régions en exploitant les nuances culturelles du festival.

Haier

Haier India a annoncé une nouvelle campagne cette Holi intitulée #HaierHoliChallenge. Cette campagne vise à ajouter une touche de plaisir au festival coloré de Holi et à puiser dans la créativité du public à travers une étape de signature, a déclaré la société. Il encourage les utilisateurs à recréer l’étape de signature.

Peintures Kansai Nerolac

Cette saison Holi, Kansai Nerolac Paints encourage les gens à célébrer la fête des couleurs à la maison avec leurs proches. La société demande aux gens de profiter pleinement du festival sans avoir à se soucier des taches sur leurs murs.

