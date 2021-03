Holi hai! Comment retrouver une belle peau? Découvrez ces conseils de bricolage faciles pour la meilleure routine de soin de la peau

Comment chouchouter la peau et les cheveux après les célébrations Holi. (Photo Thinkstock)

Si vous avez terminé et saupoudré de célébrations Holi cette année, avec toutes les farces et les taches de gulal et de couleurs dures, il est temps que votre peau retienne votre attention. Même si vous avez bien hydraté votre peau et appliqué de l’huile comme barrière entre votre peau et vos couleurs, certains dommages sont causés en laissant votre peau sèche et squameuse. Les soins post Holi sont aussi importants qu’un régime cutané pré-Holi pour retrouver cette peau souple et éclatante. Si vous avez appliqué des couleurs sur vos cheveux, elles ont également besoin d’attention car le simple shampooing ne suffit pas.

Pas besoin d’atténuer votre esprit. Voici quelques trucs et astuces pour vous imprégner de cette ferveur festive sans vous soucier de votre peau.

Conseils de soins de la peau post-Holi

Utilisez un nettoyant pour le visage mousseux pour enlever la saleté. La mousse nettoiera les pores, éliminera la saleté, les couleurs et l’huile supplémentaire. La première étape du soin de la peau ici est d’obtenir la peau aussi propre que possible. Utilisez également un nettoyant ou de l’eau micellaire adapté à votre type de peau.

Ne lavez pas le visage à l’eau tiède. Il assèche davantage votre peau et ne frotte pas trop fort votre visage pour éliminer les couleurs. Cela rendra votre peau plus hydratée, la rendant irritante et inégale

Utilisez de l’huile de noix de coco pressée à froid sur certaines zones et laissez-la se déposer car elle facilitera l’élimination de la couleur. La plupart des couleurs sont liposolubles et l’utilisation d’huile les aidera à décoller la peau. Essuyez avec un chiffon sec avant de prendre une douche,

Après avoir nettoyé votre visage, utilisez une bonne crème hydratante et un sérum pour le visage. Si votre peau est irritée, utilisez une brume pour le visage pour équilibrer le niveau de Ph.

Évitez l’exfoliation de la peau deux à trois jours avant et après les célébrations de Holi. Aussi, n’allez pas pour les traitements de salon comme les nettoyages avant Holi. Ils ouvrent les pores et laissent plus de couleur et de saleté s’installer.

Utilisez un masque de sommeil hydratant, un masque pour les yeux et les lèvres avant de dormir pour rajeunir la peau. Utilisez des produits doux très doux sur la peau avant et après les célébrations Holi.

Si vous avez un rendez-vous d’épilation ou d’épilation, planifiez-le pour qu’il publie Holi, car il éliminera les couleurs chimiques qui collent au corps pendant que vous jouez à Holi. Il est également bénéfique pour réduire le bronzage et rendre la peau douce. Mais évitez-le immédiatement après Holi car cela peut entraîner une irritation cutanée.

À la maison, chouchoutez votre peau avec des masques faits maison comme le besan-curd-honey ubtan, un masque au curcuma pour vous débarrasser de l’effet de bronzage tout en jouant à Holi.

Conseils de soins capillaires post-holi

Optez pour l’eau froide pour rincer la couleur. Utilisez un shampooing et un revitalisant qui répare les dommages causés aux cheveux colorés.Évitez de laver vos cheveux à plusieurs reprises, car ils peuvent déshydrater vos mèches et rendre votre cuir chevelu squameux. Mettez une serviette d’eau chaude sur votre tête et laissez-les sécher à l’air. Optez pour un spa revitalisant en profondeur dans quelques jours après Holi pour rajeunir vos cheveux.

