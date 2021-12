Holiday Deal Hub : offres sélectionnées sur les meilleurs accessoires pour Mac, iPhone et plus

Pour lancer la saison des fêtes 2021, . propose aux lecteurs des offres exclusives sur certains de nos accessoires préférés pour iPhone, Mac et plus encore, avec notre Holiday Deal Hub annuel. Cela inclut nos offres vedettes : jusqu’à 30% de réduction sur SimplyMac sur une sélection d’accessoires iPhone et Mac, ainsi que 30% de réduction sur Dreametech aspirateurs intelligents avec code RÊVE01 et leur coupon sur la page.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les offres de vacances de cette année pour les accessoires iPhone et Mac, allant des étuis pour MacBook et iPhone 13 aux accessoires Apple Watch et MagSafe, en passant par les concentrateurs USB-C, les stations d’accueil et plus encore. Nous mettrons également en évidence certaines de nos remises préférées pour vous aider à améliorer votre espace de travail ou votre bureau à domicile.

Certains de nos choix préférés :

Rendez-vous ci-dessous pour un aperçu de toutes les offres de cette année et assurez-vous de revenir au fur et à mesure que nous mettons à jour avec des offres de vacances plus exclusives tout au long du mois de décembre.

Obtenez 40 $ de réduction sur les AirPods d’Apple (2e génération) de SimplyMac

30% de réduction sur Incase Points Étuis rigides pour Mac – Protégez ce cadeau de vacances avec un étui rigide élégant

25% de réduction sur Beats Flex – Le Beats Flex est le meilleur casque actif du marché. Et maintenant c’est 25% de réduction

20 % de réduction sur les écouteurs Beats Studio – Les Beats Studio Buds offrent une qualité audio inégalée.

30 % de réduction sur le Braven BRVS-S – La Braven BRVS-S est une enceinte étanche, pour s’amuser à la plage ou à la piscine

25% de réduction sur l’étui Native Union AirPods Pro – Protégez vos AirPods avec l’étui coloré Native Union Pro.

25% Satéchi – Des souris aux claviers en passant par les supports iMac, Satechi bénéficie désormais d’une réduction supplémentaire de 25 % sur les prix déjà bas de la marque.

10 % de réduction sur les bracelets Apple Watch – Nouveaux bracelets Apple Watch à 10 % de réduction sur la vente au détail.



Offre en vedette : DreameTech (jusqu’à 30% de réduction avec le code RÊVE01 + coupon en page)

1. Robot aspirateur et vadrouille Dreametech D9: Le robot aspirateur laveur D9 offre intelligence et polyvalence dans une conception 2 en 1. Vous obtenez un aspirateur puissant avec une forte aspiration de 3 000 Pa ainsi qu’une vadrouille antibactérienne pour un nettoyage en profondeur.

Navigation Lidar et SLAM Puissance d’aspiration de 3 000 Pa Aspirateur et vadrouille 2-en-1 autonomie ultra longue de 150 minutes Fonctions APP avancées

2. Aspirateur-balai sans fil Dreametech T10: Le T10 est doté d’un moteur de 100 000 tr/min, d’une puissante aspiration de 20 000 Pa, d’un mode turbo, d’une conception sans enchevêtrement de cheveux, d’un filtre et plus encore.

Aspiration puissante 20K Pa 5 technologies de filtration raffinées Conception sans enchevêtrement de cheveux Longue durée de vie et batterie détachable Brosses multifonctionnelles

PLUS D’OFFRES :

Douze Sud : 20% de réduction sur tout le site avec 9TO5MAC

Obtenez 20% de réduction sur les accessoires populaires de TwelveSouth pour les appareils Mac et iOS avec un code promo .. Valable jusqu’au 25 décembre 2021.

HYPER : 80 $ de rabais sur le concentrateur USB-C HyperDrive ULTIMATE 11-en-1

Obtenez un rabais spécial de 80 $ sur le concentrateur USB-C HyperDrive ULTIMATE 11-en-1 en gris sidéral avec code 9TO5DEC Pour un temps limité.

Cas Totallee : 30 % de réduction sur les étuis et accessoires pour iPhone Totallee avec 9TO5MAC30

Utiliser le code 9TO5MAC30 pour 30 % de réduction sur toute la sélection d’étuis minces et transparents de Totallee pour iPhone, de chargeurs, de protecteurs d’écran et plus encore sur Amazon.

AirBuddy : Obtenez 20 % de réduction sur AirBuddy pour Mac

Avec AirBuddy, vous pouvez simplement ouvrir votre étui AirPods à côté de votre Mac et voir immédiatement l’état actuel, tout comme cela fonctionne sur votre iPhone. Un simple clic vous connecte, un balayage vers le bas vous permet de vous connecter et de changer de mode d’écoute en même temps. Des alertes de batterie entièrement personnalisables vous aident à suivre les batteries de votre appareil.

Mujjo : Obtenez 25% de réduction sur les gants à écran tactile Mujjo et plus avec #9to5mac

Utilisez le code #9to5mac pour 25 % de réduction sur les tous nouveaux gants à écran tactile de Mujjo, des étuis pour iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini et des étuis de haute qualité pour MacBooks 12″, MacBooks 13″ et MacBooks 15″.

Revenez tout au long du mois, car nous mettrons à jour le Holiday Hub avec les meilleures offres que nous pouvons trouver.

