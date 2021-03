Holika Dahan 2021: signification, légende et comment célébrer

La racine de la célébration de Holika Dahan est dans la légende de Prahlad et Hiranyakashipu. (Image de fichier: .)

Holika Dahan 2021: Un jour avant le festival de bon augure de Holi est le «Chhoti Holi» ou «Holika Dahan». Holika Dahan, ainsi que Holi, marquent le triomphe du bien sur le mal et signifient l’amour et le pouvoir de la vraie dévotion. Holi marque également la fin de la saison hivernale et le début du printemps. Cette année, Holika Dahan tombe dimanche, c’est-à-dire aujourd’hui. Mais quelle est la signification de Holika Dahan et pourquoi et comment est-elle célébrée?

Holika Dahan 2021: signification et légende

La racine de la célébration de Holika Dahan est dans la légende de Prahlad et Hiranyakashipu. Hiranyakashipu était un roi démon, qui considérait Lord Vishnu comme son ennemi mortel, car ce dernier avait pris l’avatar Varaha pour tuer son frère aîné Hiranyaksha. Hiranyakashipu a alors plu à Lord Brahma d’avoir l’avantage qu’il ne soit tué ni par aucun Deva, humain ou animal, ni par aucune créature qui prend naissance, ni pendant le jour ni la nuit, ni par aucune arme à main ni par aucune arme à projectile, et ni à l’intérieur ni à l’extérieur.

Une fois que le Seigneur Brahma a accordé ces avantages, le roi démon a commencé à croire qu’il était Dieu et a ordonné à ses sujets de ne faire que le louer. Cependant, son propre fils, Prahlad, a défié ces ordres car il était dévoué à Lord Vishnu, et cela a irrité le roi. Hiranyakashipu a donc comploté plusieurs stratagèmes pour tuer son fils.

L’un des stratagèmes les plus populaires est quand Hiranyakashipu demande à sa soeur démone Holika de s’asseoir dans un bûcher avec Prahlad sur ses genoux. Holika avait reçu une bénédiction selon laquelle elle ne serait pas blessée dans un incendie. Cependant, quand elle s’est assise avec Prahlad sur ses genoux, Prahlad a continué à chanter le nom de Lord Vishnu et dans le feu, Holika a été incendiée tandis que Prahlad a été sauvé. Certaines légendes affirment que c’était parce que Lord Brahma a accordé la faveur à Holika, étant entendu qu’elle n’utiliserait pas sa faveur pour le mal. Holika Dahan est une recréation de ce conte.

Holi 2021: Comment Holika Dahan est-elle célébrée?

Pendant Holika Dahan, une nuit avant le Holi, les gens tiennent un feu de joie pour signifier le bûcher qui a été créé pour tuer Prahlad. Sur ce feu, plusieurs jouets de bouse de vache sont conservés, avec des figurines de bouse de vache de Holika et Prahlad conservées au sommet. Ensuite, la figurine de Prahlad est rapidement retirée du feu, comme une reconstitution de Prahlad sauvé du feu en raison de sa dévotion au Seigneur Vishnu.

Il marque le triomphe du bien sur le mal et aide les gens à comprendre le pouvoir de la vraie dévotion.

Dans le bûcher, les gens jettent également du samagri, qui contient des articles qui ont des propriétés antibiotiques ou d’autres propriétés de nettoyage qui peuvent maintenir l’environnement sain.

