Holland & Barrett acquiert le service de beauté à domicile Blow

Holland & Barrett a acquis la société de services de beauté à domicile Blow Ltd dans le but de développer son activité.

Le détaillant de produits de santé et de beauté a déclaré que Blow Ltd deviendrait une filiale de sa branche internationale.

L’application Blow Ltd est au service des clients du Grand Londres, des Home Counties, de Birmingham et de Manchester.

Blow Ltd propose une gamme de services de beauté délivrés « au moment et dans le lieu qui leur convient » par plus de 1200 professionnels.

Holland & Barrett a acquis Blow Ltd pour un montant non divulgué.

« Nous avons une stratégie de transformation passionnante avec la vision d’aider 100 millions de clients dans le monde à atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être », a déclaré Tamara Rajah, directrice commerciale et scientifique de Holland & Barrett.

« Cette vision voit H&B aller au-delà de l’offre de produits et de conseils de bien-être, et étendre sa portée pour offrir des services personnalisés, des diagnostics et des solutions de bien-être à travers nos canaux numériques et de vente au détail.

« Nous sommes ravis de travailler avec Blow Ltd pour proposer à leurs clients de nouvelles options de beauté et de bien-être naturels à la demande, chez eux, et offrir à nos clients de nouveaux services et expériences dans nos plus grands magasins. »

