Hollande, l’œuvre inachevée de Koeman

06/10/2021 à 6h30 CEST

Javier Giraldo – Amsterdam (Envoyé spécial)

En février 2018, Ronald Koeman a été nommé entraîneur de son pays. Il a remplacé Dick Advocaat, qui a démissionné après avoir échoué à qualifier les Pays-Bas pour la Coupe du monde en Russie. Les Pays-Bas n’avaient pas non plus participé à l’Euro 2016.

Koeman était sans travail depuis quelques mois, depuis qu’il avait été licencié de son poste d’entraîneur d’Everton en octobre de l’année précédente. Le banc de l’équipe ‘oranje’ était le dixième de sa carrière d’entraîneur, ayant traversé Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valence, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton et Everton.

Son défi était énorme : il devait relever une équipe en crise, au milieu d’un changement de génération qui avait laissé les « oranje » hors de France 2016 et de Russie 2018, après avoir été troisième de la Coupe du monde au Brésil. 35 ans après ses débuts internationaux, Koeman a fait ses débuts sur le banc de son équipe nationale. Comme cela arrivera deux ans plus tard au Barça, il est venu à la rescousse.

Koeman a pris des décisions très tôt : il a cessé d’appeler Wesley Sneijder, un record de sélections avec les Pays-Bas mais déjà dans la dernière ligne droite de sa carrière. Il a parié sans réserve sur Frenkie de Jong, qui a fait ses débuts internationaux sous ses ordres, lors d’un match amical contre le Pérou en septembre 2018.

Il a également déplacé l’organigramme de la fédération : recommandé la signature du PDG de Feyenoord Eric Gudde et du directeur sportif d’Héraclès Nico-Jan Hoogma.

Lors de ses premiers matches (le calendrier lui offrait cinq matches amicaux pour débuter son parcours d’entraîneur), l’équipe néerlandaise a fait des montagnes russes en termes de résultats, mais aussi en termes de dessin tactique : défaite contre les Pays-Bas, victoire contre le Portugal, nul contre Slovaquie et Italie, matchs dans lesquels Koeman a prouvé 5-4-1 et 3-5-2.

Depuis le début, Koeman a montré qu’il y aurait de la place pour les jeunes : lors de son premier match, il a fait ses débuts pour Justin Kluivert (le fils de Patrick), Guus Til et Wout Weghorst, qui vise à démarrer avec Depay en Euro 2020.

Foi et confiance

« Koeman a su transmettre une atmosphère de confiance et de positivité & rdquor ;, résume-t-il Bart Vliestra, journaliste pour le quotidien ‘Volkskrant’ et pour le magazine ‘Santos’. « Il savait bien communiquer avec tous les joueurs, surtout avec les plus jeunes, et il s’adaptait très bien aux ressources dont il disposait ; c’est une de ses grandes vertus en tant que coach & rdquor ;.

L’un des cas les plus marquants a été celui de Van Dijk : à l’époque, il venait de signer pour Liverpool et la confiance que lui avait transmise Koeman était la clé pour que le défenseur central explose comme l’un des meilleurs au monde.

Dans la Ligue des Nations, Les Pays-Bas ont affronté un groupe très compliqué, avec la France et l’Allemagne, mais ont fini par remporter le groupe et se qualifier pour les quatre derniersou : en demi-finale, les Pays-Bas ont battu l’Angleterre. En finale, disputée à Porto, ils sont tombés face au Portugal. L’équipe « oranje » n’a pas soulevé le nouveau tournoi de l’UEFA, mais cela a montré qu’il était revenu sous les projecteurs internationaux.

À ce moment-là, Koeman avait peaufiné son système pour jouer un 4-3-3 plus classique. Les côtés étaient variés (Blind et Dumfrie étaient les plus courants), dans les centrales, il y avait peu de doutes (De Ligt et Van Dijk) et au centre du peloton ont dépassé De Jong, De Roon, Wijnaldum, Van de Beek ou Strootman. A l’avant, un nom a été répété dans toutes les formations de Koeman, celui de Memphis Depay. Peu de temps avant d’assumer le banc de la sélection, Koeman a rencontré Depay pour tenter de l’intégrer à Everton. Lorsque le club anglais a dû renoncer à l’opération, Koeman l’a regretté en conférence de presse.

L’appel du Barça, l’été dernier, a interrompu le parcours de Koeman comme sélectionneur. Il avait signé avec la fédération de son pays jusqu’à fin 2022, une fois la Coupe du Monde de la Dégustation terminéer, mais il a exécuté la clause de sortie. Il avait déjà atteint l’un de ses grands objectifs, ramener les Pays-Bas à un championnat d’Europe, qui débute ce vendredi à Rome.

Au tour de De Boer

La fédération néerlandaise (KNVB) a élu un de ses assistants, Dwight Lodeweges, par intérim, chargé de passer le relais à Frank de Boer peu de temps après. « Nous regrettons la décision de Ronald, mais nous la respectons. Dans la période où il était sélectionneur national, il a obtenu de très bons résultats », a expliqué Eric Gudde, l’un des responsables techniques de la KNVB.

À présent, Koeman tente d’éteindre un autre type d’incendie au Barça tandis que l’équipe néerlandaise essaie de revenir à ce qu’elle était. Il le fait main dans la main avec un autre ancien joueur du Barça, Frank de Boer, qui tentera de profiter de l’héritage de Koeman pour que l’équipe « oranje » soit à nouveau parmi les meilleures du monde.