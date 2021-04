Hollie Murphy termine sept marathons à travers les Emirats au profit de personnes déterminées

Un ancien enseignant qui a lancé un réseau sportif pionnier pour les personnes déterminées a complété sept marathons à travers sept émirats pendant des jours consécutifs afin de collecter des fonds et de faire connaître la cause.

Hollie Murphy, 34 ans, a commencé l’incroyable voyage à Abu Dhabi le samedi 27 mars – entamant plus de 294 km au moment où elle a franchi la ligne d’arrivée sur Palm Jumeirah à Dubaï le vendredi 2 avril.

Le défi, soutenu par New Balance, a permis de collecter plus de 5000 dirhams pour Heroes of Hope – une organisation à but non lucratif créée par Hollie pour aider les personnes déterminées à établir des relations par le sport et la Fondation Al Jalila, qui aide à fournir un traitement médical aux personnes qui n’ont pas les moyens de payer.

soins de santé de qualité.

Hollie, un expatrié irlandais qui vit à Dubaï, a déclaré: «Heroes of Hope vise à permettre aux enfants et aux jeunes handicapés physiques et intellectuels de participer et d’interagir par le biais du sport et de profiter d’un sentiment d’accomplissement, indépendamment de leurs capacités physiques. «

«Il me semblait approprié que je relève un défi physique qui m’a poussé au-delà de ma zone de confort pour amasser des fonds et faire connaître la cause. Il y a eu des moments, notamment au milieu du défi, où je me suis demandé ce que je faisais! Je devais vraiment creuser profondément et continuer à en mettre un

pied devant l’autre.

Elle a ajouté: «Le niveau de soutien que j’ai obtenu des membres de la communauté qui m’ont parrainé, mes collègues et tant d’autres était incroyable.»

New Balance, grâce à son partenariat avec Hollie et Heroes of Hope, s’est engagé à faire don de 294 paires de baskets à des enfants déterminés; pour chaque kilomètre parcouru par Hollie, New Balance ferait don d’une paire de baskets. Les 7 marathons de Hollie, à travers 7 émirats en 7 jours, se sont accumulés sur 294 kilomètres.

Le travail de Hollie avec des personnes déterminées a commencé lorsqu’elle était enseignante d’éducation physique à Dubaï. Elle a créé un club après l’école pour les enfants de détermination qui a attiré le soutien d’organisations et de propriétaires d’installations qui lui ont permis de se développer.

Après avoir été témoin des avantages des Jeux olympiques spéciaux mondiaux à Abu Dhabi, Hollie a abandonné l’enseignement en 2020 et a fondé Heroes of Hope en tant qu’initiative de sensibilisation communautaire gratuite. Heroes of Hope a été sélectionné par le programme d’incubateur social de l’Autorité pour l’inclusion sociale – Ma’an.

C’est une autorité basée à Abu Dhabi pour la contribution sociale qui rassemble le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour soutenir une culture de contribution sociale et de participation.

Stuart Henwood de New Balance a déclaré: «Hollie a fait preuve de beaucoup d’esprit au fil des ans et surtout au cours des sept derniers jours à travers cet incroyable défi. Nous n’avons été que trop heureux de permettre à Hollie de traverser les 7 émirats. Notre objectif était de nous assurer qu’elle avait le maximum de confort

les 7 jours, c’est pourquoi nous lui avons fourni notre franchise Fresh Foam. En tant que marque, nous sommes très fiers d’être associés à Heroes of Hope et à cette initiative, nous sommes une marque de mouvement et grâce à cette initiative, nous avons eu la chance de permettre à 294 enfants déterminés de mieux bouger.

grâce à notre don de formateurs.

