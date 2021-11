Holloway gagne une guerre, Yair obtient le respect et Herb Dean vacille à nouveau

Après une autre folle nuit de combats, Ariel, Chuck et Petesy se rendent sur Spotify Greenroom pour réagir à un combat poids plume très divertissant entre le favori des fans Max Holloway et Yair Rodriguez. Les gars commencent par discuter de leur respect pour Rodriguez, de la sortie offensive insensée de Holloway et de l’intérêt soudain de Conor McGregor pour Holloway. De plus, la mésaventure d’Herb Dean dans le co-événement principal (20h18) et les appels mettant en vedette une impression de McGregor, les nouvelles de The Ultimate Fighter et un autre 10-7 pour Heelwani (37:39).

Prochaine salle verte : jeudi 2 décembre, pour prévisualiser Font vs. Aldo. Téléchargez l’application Spotify Greenroom dès aujourd’hui pour rejoindre les gars en direct.

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

