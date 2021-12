Holly, 21 ans, la fille de Gordon Ramsay, est sobre depuis un an

Holly a traversé beaucoup de choses au cours de la dernière année (Photo : Tibrina Hobson/./.)

Holly, la fille de 21 ans de Gordon Ramsay, célèbre un an de sobriété dans un post Instagram franc.

Holly s’est ouverte à ses 280 000 abonnés alors qu’elle marquait le jalon, expliquant courageusement sa décision d’abandonner l’alcool.

Elle a déclaré que l’alcool affectait sa santé mentale et qu’elle devait donc «prendre le contrôle».

Holly a écrit: « Aujourd’hui marque un an sans alcool.

« Ce n’est pas quelque chose que je pensais dire un jour à l’âge de 21 ans.

« Cependant, à 21 ans (près de 22 ans), je n’aurais jamais pensé que j’aurais vécu la moitié de ce que j’ai. »

Holly a révélé en mai qu’elle avait dû quitter l’université après sa première année – où elle étudiait en tant que créatrice de mode – parce qu’elle avait été admise à l’hôpital Nightingale – un hôpital psychiatrique de Londres – où elle avait passé trois mois en hospitalisation.

Là, on lui a diagnostiqué un TSPT, de l’anxiété et de la dépression, et depuis lors, elle suit une thérapie jusqu’à trois fois par semaine.

« J’ai choisi de faire une pause avec l’alcool parce que cela n’améliorait pas ma santé mentale – ce qui pour moi, vient en premier », a-t-elle poursuivi dans sa légende.

« À cette époque l’année dernière, j’étais au plus bas et j’avais peur, mais j’ai pris la décision de prendre le contrôle de ce que je pouvais – et cela signifiait éliminer l’alcool de ma vie. »

Elle a déclaré que « ce n’était pas une décision facile » qui a été « prise à la légère », et même si ce n’était peut-être pas « pour toujours », c’est « pour l’instant ».

Papa Gordon a commenté pour dire à Holly à quel point il était fier d’elle (Photo : Gareth Cattermole/.)

Holly dit que vivre sans alcool l’a aidée à se sentir plus présentée « à la fois mentalement et physiquement ».

Elle a admis que cela avait été « une année de hauts et de bas », mais elle est « reconnaissante » d’avoir pu « travailler avec eux consciemment » plutôt que de « masquer ses sentiments (bons et mauvais) avec un verre ».

Le podcasteur a poursuivi : » L’alcool et les antidépresseurs ne font pas bon ménage du tout. Et c’est quelque chose, malheureusement, que j’ai appris à la dure.

« Comme pour tout ce que j’ai vécu, cela a été une expérience d’apprentissage et je me sens chanceux de publier ce message aujourd’hui, de continuer à sensibiliser et à briser la stigmatisation entourant la santé mentale. »

Elle a signé avec ‘H x’

Holly veut briser la stigmatisation entourant la santé mentale (Photo: Instagram)

La section des commentaires de Holly a été inondée de messages d’amour et de soutien, y compris de la part de son père.

Le chef étoilé Michelin a écrit: « Quelle jeune femme incroyable et les mots n’expliquent jamais assez à quel point tu me rends fier de t’aimer tellement papa. »

La sœur cadette Tilly Ramsay – qui a récemment joué dans Strictly Come Dancing – a également écrit : « Tellement fière de toi.

Parmi les autres commentateurs figuraient Katie Piper, qui a écrit: « D’excellents conseils et une honnêteté utile. »

Emily Clarkson, fille de l’ancien animateur de Top Gear Jeremy Clarkson, a ajouté: « Tu as tellement de pouvoir, bravo mon ange. »

Plus : Gordon Ramsay



Holly est la deuxième aînée des cinq enfants de Gordon et Tana Ramsay.

Elle a un frère jumeau Jack, également âgé de 21 ans, sa sœur Meghan, 23 ans, Tilly, 20 ans, et son petit frère Oscar, deux ans.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Michelle Heaton « nerveuse » alors qu’elle se prépare pour son premier Noël sobre en famille après huit mois sans alcool



PLUS : Jessica Simpson partage une photo « méconnaissable » prise avant de choisir de devenir sobre il y a quatre ans : « Je ne m’aimais pas »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();