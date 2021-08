Holly Bradshaw entre dans l’histoire olympique britannique avec le bronze au saut à la perche féminin et met fin à une longue attente pour la médaille, Dina Asher-Smith revient à l’action

Holly Bradshaw est entrée dans l’histoire olympique britannique en décrochant une médaille de bronze au saut à la perche féminin à Tokyo.

Un jour qui a également vu Dina Asher-Smith revenir à l’action, Bradshaw a terminé derrière l’Américaine Katie Nageotte et Anzhelika Sidorova du Comité olympique russe.

L’attente de Bradshaw pour une médaille sur la grande scène est enfin terminée

Bradshaw, 29 ans, est le premier athlète britannique à remporter une médaille au saut à la perche aux Jeux olympiques.

Elle a terminé sixième à Londres 2012 et cinquième il y a cinq ans à Rio après avoir également terminé quatrième aux Championnats du monde en 2019 avant de mettre fin à sa course angoissante au Japon.

Seuls trois avec Bradshaw – Sidorova, Nageotte et Katerina Stefanidi – ont franchi 4,70 m pour se qualifier pour le podium.

Bradshaw a franchi 4,80 m à sa deuxième tentative, avec la barre vacillante, avant de franchir la première fois 4,85 m.

Nous promettons qu’elle est heureuse ici !

Après des sixième et cinquième places respectivement à Londres et à Rio, ainsi que quelques quasi-échecs aux championnats du monde précédents, Bradshaw fait partie des médailles.

L’échec de la championne en titre Stefanidi à 4,85 m et 4,90 m a garanti à la Britannique une médaille, mais elle n’a pas pu franchir la nouvelle hauteur et a obtenu le bronze.

La médaille de Bradshaw n’était que la deuxième de l’équipe GB en athlétisme après l’argent au 800 m de Keely Hodgkinson mardi.

Cela est également venu après le retour réussi d’Asher-Smith sur la piste après le drame de la semaine dernière.

La joueuse de 25 ans a vu ses Jeux anéantis par une blessure aux ischio-jambiers qu’elle a subie en juin et s’est retirée du 200 mètres après avoir échoué à atteindre la finale du 100 m la semaine dernière.

Asher-Smith semblait fort dans la troisième étape du relais cependant

Elle a aidé l’équipe de relais 4x100m à établir un nouveau record britannique de 41,55 secondes pour remporter leur course et atteindre la finale.

Le champion du monde du 200 m a déclaré: «Ce (gagner une médaille) serait absolument incroyable, mais encore une fois, ce n’est pas la chose à laquelle je pense en ce moment. Il s’agit de rester concentré.

« C’est là où j’étais dans la tête la semaine dernière. Cela n’a pas été dans ce qui s’est passé. Cela n’a pas été sur le 100m ou 200m. Il s’agissait de me remettre sur la piste d’entraînement et de m’assurer d’apporter mon A-game absolu à cette course.

“Bien sûr, cela (une médaille) signifierait des choses incroyables pour tout le monde. Nous sommes médaillés de bronze à Rio. Ce serait incroyable pour nous d’obtenir à nouveau une autre médaille, pour nous tous, pour toutes nos vies, pour tous nos rêves et aspirations individuels.

Asher-Smith a mis ses revers individuels derrière elle pour participer au relais

«Pour y parvenir, nous devons rester concentrés et nous assurer que nous exécutons et faisons ce qui doit être fait.

« Après le 100m, j’ai dit qu’il n’y avait aucune chance que je ne sois pas ici pour les filles du 4x100m. Je n’avais qu’un jour de congé, puis John (Blackie, entraîneur) m’a ramené sur la piste d’entraînement.

« Essentiellement, tout ce dont j’ai besoin, c’est de quelques semaines et séances de plus. Il disait que si j’avais eu quelques jours de plus, ça aurait été la finale du 100 m, une autre semaine et ça aurait été 10,8. C’est l’une de ces choses où je cours après le temps.

L’équipe britannique s’est qualifiée pour la finale la plus rapide de vendredi, devant les États-Unis et l’Allemagne et Asha Philip, membre de l’équipe qui a remporté la médaille de bronze au Brésil, pense qu’elle se remettra du défi.

Asha Philip, Asher-Smith, Imani-Lara Lansiquot et Daryll Neita ont de grandes chances de remporter une médaille vendredi

« Une médaille est définitivement sur les cartes pour nous. Je n’aime jamais le blesser, mais voir ça et le temps… », a-t-elle déclaré, Imani-Lara Lansiquot et Daryll Neita complétant l’équipe.

«J’ai vu Dina prendre le relais et elle sprinte dans ce virage et nous savons à quel point elle est géniale dans ce virage supérieur. Daryll était capable de le ramener à la maison.

« C’était une bonne course, un bel échauffement pour nous. Nous étions debout à 4h du matin, dans le bus de 6h40 et avons commencé à nous réchauffer à 7h30. Toutes ces fois que nous n’avons pas vu depuis un moment.

“C’était super pour nous et sortir avec ce temps, ça nous donne de l’énergie et nous allons sortir demain avec la même énergie.”

L’équipe masculine de relais 4x100m a terminé deuxième de sa vague pour atteindre la finale.

GB a remporté une dernière médaille dans le relais 4x100m masculin en 2004, où ils ont battu les États-Unis à l’or à Athènes

CJ Ujah, Nethaneel Mitchell-Blake, Richard Kilty et Zharnel Hughes ont réussi un temps de 38,02 secondes.

Kilty a déclaré : « Nous voulons gagner chaque manche. Nous sommes si bons. Nous voulons gagner la manche, nous voulons gagner la finale. Nous allons gagner la finale.

« Nous savons ce que nous devons faire pour le gagner. Il y a plus dans le réservoir. Nous visons l’or.

L’équipe féminine du 4x400m composée d’Emily Diamond, Zoey Clark, Laviai Nielsen et Nicole Yeargin a atteint la finale après avoir terminé troisième de sa série tandis que Jake Wightman, Josh Kerr et Jake Heyward ont atteint la finale du 1500m.

Andrew Pozzi a terminé septième lors de la finale du 110 m haies, remportée par le Jamaïcain Hansle Parchment.

Morgan Lake a également atteint la finale du saut en hauteur après avoir franchi la hauteur de qualification automatique de 1,95 m.