Holly Humberstone et Lola Young nominées pour le BRIT Rising Star Award

Holly Humberstone, Bree Runway et Lola Young ont été présélectionnées pour le prix BRITs Rising Star de l’année prochaine.

Comme ce fut le cas en 2018 et 2020, les trois nominées pour le prix (c’est-à-dire le prix Critics’ Choice) sont des solistes féminines. Griff a remporté la statue aux BRITs 2021, avec Celeste a remporté la cérémonie de l’année précédente.

Le prix BRITs Rising Star, qui est jugé par un panel d’experts de l’industrie, récompense les artistes britanniques qui n’avaient pas eu un album dans le top 20 ou plus d’un single dans le top 20 avant le 31 octobre 2021.

Le dernier EP de Humberstone, ‘The Walls Are Way Too Thin’, est sorti ce mois-ci. Dans une critique quatre étoiles, NME l’a salué comme « un triomphe sans âme ».

Réagissant au hochement de tête des BRIT sur Twitter, elle a écrit: « Je me pince, comment est-ce même réel !!!!!!!! C’est tellement cool !!! nominé pour un vrai BRIT Award […] wtf merciuuu.

Dans un communiqué, Humberstone a ajouté : « La musique a toujours été toute ma vie, et être nominé pour un prix aussi prestigieux signifie vraiment tout pour moi.

« La reconnaissance des BRIT est quelque chose que j’ai du mal à comprendre en ce moment ! c’est vraiment un honneur d’être nominé pour le BRITs Rising Star Award aux côtés de deux autres artistes féminines incroyablement inspirantes.

Runway a sorti son premier EP ‘2000AND4EVA’ en novembre dernier et a travaillé sur le suivi à LA. Son premier nouveau morceau de 2021 est arrivé en mars, le « Hot Hot » de Busta Rhymes. Elle a également collaboré avec Glass Animals sur « Space Ghost Coast To Coast » et a travaillé sur Chromatica de Lady Gaga. album de remix.

« Je me sens tellement honoré d’être reconnu par les BRIT de cette manière, c’est tellement excitant d’autant plus que les nominés précédents ont continué à faire des choses incroyables, j’espère que je suis frappé par cette même chance », a déclaré Runway.

« Participer aux BRIT seul est quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais participer en tant que nominé Rising Star est un RÊVE. »

Young, quant à lui, est la voix derrière la publicité de Noël de John Lewis de cette année. Le chanteur a contribué à une tendre interprétation du tube de 1984 de Philip Oakey et Giorgio Moroder « Together In Electric Dreams » pour la publicité. Elle a sorti l’EP ‘After Midnight’ plus tôt cette année.

« Je ne peux pas croire que j’ai été nominé pour ce prix », a déclaré Young. «Cela semble surréaliste et complètement inattendu. En fait, je dois me pincer en regardant les autres artistes qui ont été nominés précédemment. C’est un grand pas pour moi et je suis très heureux d’avoir été nominé ! ».

Le gagnant du prix BRITs Rising Star de cette année sera annoncé le vendredi 10 décembre.

Les récipiendaires précédents incluent Adele (2008), Florence + La Machine (2009), Sam Smith (2014), Baie James (2015), Jorja Smith (2018) et Sam Fender (2019).