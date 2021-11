Holly Humberstone fait appel à Jack Steadman pour un « feu amical »

Holly Humberstone a partagé une deuxième nouvelle version de « Friendly Fire » avec Jack Steadman du Bombay Bicycle Club. Le duo a été enregistré lors de son récent spectacle au O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres.

Dans la vidéo, on les voit s’harmoniser à la lueur des lumières roses devant un public captivé et presque silencieux.

Écrivant sur la collaboration dans la description de la vidéo sur YouTube, Humberstone a décrit le duo comme « un moment spécial ». Elle a également déclaré: « Jack est le plus cool, merci de m’avoir rejoint! »

Humberstone avait auparavant fait équipe avec Griff pour une « version émotionnelle de la faucheuse » de « Friendly Fire » plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’une performance enregistrée au Session Arts Club de Londres.

« Friendly Fire » est le dernier morceau du deuxième EP de Humberstone, The Walls Are Way Too Thin, sorti plus tôt ce mois-ci. La suite en six pistes de Falling Asleep At The Wheel de l’année dernière est sa première sortie depuis qu’elle a signé avec Polydor plus tôt dans l’année.

L’EP a été largement salué par la critique, avec The Line of Best Fit la décrivant comme « destiné à de grandes choses » et DIY la désignant comme « l’un des actes les plus excitants du Royaume-Uni ».

Selon Humberstone, la chanson a été inspirée par les événements de « vacances très déroutantes » à l’automne 2020. « C’était censé être un peu de temps pour guérir, mais c’est devenu une période angoissante de réflexion excessive sur la relation dans laquelle j’étais », a-t-elle déclaré. .

« J’étais très stressée parce que je savais que la relation était bonne et je ne pouvais tout simplement pas comprendre ce qui n’allait pas chez moi ou pourquoi j’avais ces sentiments étranges et déroutants. J’avais l’impression que j’avais besoin de m’en débarrasser et cette chanson était ma façon de dire ‘Si je te blesse à l’avenir, alors je n’en ai jamais eu l’intention et je suis désolé.' »

