Holly Humberstone remporte le BRIT 2022 Rising Star Award

Holly Humberstone a été couronné vainqueur du BRIT Rising Star Award pour 2022, après avoir été nominé aux côtés Piste Bree et Lola Jeune.

Le musicien du Lincolnshire a été révélé vainqueur de la catégorie, qui était auparavant connue sous le nom de Critics ‘Choice Award, lors de l’émission BBC Radio 1 Future Sounds de Clara Amfo hier (9 décembre).

Réagissant à la nouvelle, Humberstone a déclaré dans un communiqué: « Je me souviens avoir regardé les BRIT avec mes parents chaque année et avoir été totalement émerveillé par les artistes qui se réunissaient dans ce qui ressemblait à un autre univers.

« Maintenant, être nommée l’étoile montante des BRIT et nominée aux côtés de deux autres femmes incroyables, avec les chansons qui ont commencé entre ces quatre murs à la maison est tellement folle. Cela ne semble tout simplement pas réel. Cette année a été une course folle et une année de premières, et je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible ! »

Ancien gagnant de l’étoile montante Sam Fender a annoncé la nouvelle à Humberstone pendant que le couple enregistrait une version acoustique de son single « Seventeen Going Under ». L’auteur-compositeur-interprète a remis le trophée à l’artiste primé, admettant qu’il était « plus nerveux » de lui dire que lorsqu’il avait lui-même remporté le prix.

Le BRITs Rising Star Award est voté par un panel invité d’éditeurs musicaux et de critiques de la presse nationale, d’éditeurs musicaux en ligne, de chefs de musique des principales stations de radio et de télévision musicale, ainsi que d’auteurs-compositeurs, de producteurs et de bookers en direct. Les gagnants précédents incluent Fender, Griff, Adele, Sam Smith, Florence + La Machine, Rag ‘N’ Bone Man, Ellie Goulding, et plus.

Humberstone a sorti son premier EP Falling Asleep At The Wheel en 2020, capturant immédiatement l’imagination des fans de musique du monde entier avec ses histoires personnelles sur des chansons pop intimes et contagieuses. Depuis lors, elle a été nominée pour le Ivor Novello Rising Star Award avec Apple Music, a terminé deuxième dans la liste Sound of 2021 de la BBC, a partagé des performances créatives et révolutionnaires sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, The Late Late Show et Plus tard… Avec Jools Holland.

Son deuxième EP The Walls Are Way Too Thin est arrivé en novembre, ce qui a poussé son écriture de chansons vers l’avant alors qu’elle continuait à transformer ses expériences de la vie réelle en vignettes universellement relatables. L’EP l’a également vue collaborer avec Le 1975 le leader Matty Healy sur le morceau « Please Don’t Leave Just Yet. »

Humberstone se produira désormais lors de la cérémonie des BRITs 2022, qui aura lieu à l’O2 de Londres le 8 février et sera diffusée au Royaume-Uni sur ITV et ITV Hub. Le comédien Mo Gilligan animera le spectacle pour la première fois, tandis que d’autres artistes seront annoncés bientôt. La liste complète des nominés aux BRITs 2022 sera dévoilée le 18 décembre.

