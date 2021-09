Holly Humberstone sort un nouveau single édifiant, ‘Scarlett’

La base de Grantham Holly Humberstone a sorti sa chanson préférée à ce jour, le colossal “Scarlett”. Tiré de son deuxième EP très attendu, The Walls Are Way Too Thin, et produit par son collaborateur de longue date Rob Milton, le morceau et la vidéo qui l’accompagne ont été écrits pour Scarlett, la meilleure amie de Humberstone, à propos d’une relation toxique.

Grâce à des conversations de fin de soirée et au pouvoir de l’amitié féminine, Holly a aidé Scarlett à traverser la rupture et a écrit une chanson avec une immédiateté et une résonance puissantes. Elle chante : “nous allons ensemble comme le mauvais temps britannique, le jour où j’ai fait des projets.”

“Ce morceau est mon préféré absolu”, déclare Holly. “C’est un f__k you au gars qui sortait avec mon amie la plus proche Scarlett et c’était écrit alors qu’ils se séparaient. La relation était totalement unilatérale et a duré des années. Scarlett était à fond et avait à peu près planifié leur avenir et il était assez clair pour moi qu’il la faisait suivre, jusqu’à ce qu’il rompe avec elle d’une manière vraiment insensible et sans cœur. J’étais son confident le plus proche et je savais donc tout ce qu’elle ressentait, et je voyais à quel point il était passif avec elle lors des fêtes de première main. Elle s’est confiée à moi pendant probablement environ un an et j’ai donc traversé toutes les étapes d’une rupture avec elle et j’ai vu qu’elle réalisait lentement sa valeur et qu’il ne valait plus ses larmes. Je voulais écrire celui-ci de son point de vue. C’est une chanson assez positive car elle parle d’elle enfin lâche prise, réalisant ses nombreux défauts et reprenant sa vie.

Au cours des dernières semaines, Holly Humberstone a joué quatre spectacles phares d’Omeara et a illuminé les scènes du festival de Lecture et Leeds à Tous les points à l’est. Ses paroles mémorables et son écriture accrocheuse se sont déjà connectées à travers l’Atlantique, car Humberstone a vendu The Bowery Ballroom à New York et Roxy Theatre à LA en seulement trois minutes.

Précommandez Les murs sont bien trop minces.