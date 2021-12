Holly Madison dit que Hugh Hefner a été « poussé sur moi » lors du premier rendez-vous

Selon Holly, ce n’est pas ce qui s’est passé ce soir-là.

« Il a été littéralement poussé sur moi », s’est-elle souvenue de la prétendue rencontre. « Et après que cela se soit produit, j’étais juste mortifié et embarrassé et cela a eu beaucoup plus d’impact émotionnel sur moi que je ne le pensais. »

Holly a expliqué qu’elle « avait toujours admiré Hef » et l’avait « vraiment admiré » bien avant de devenir l’une de ses petites amies. Mais ce qui l’inquiétait le plus à propos de leur prétendue rencontre, a-t-elle dit, était ce que les autres dans le manoir Playboy en penseraient.

« Ce n’est pas que l’idée d’avoir éventuellement des relations sexuelles avec lui me repousse autant », a-t-elle déclaré. « C’était plus l’aspect du groupe qui sortait vraiment de ma zone de confort et juste le sentiment de ‘Wow. C’est arrivé. Tout le monde sait que c’est arrivé.' »

Selon Holly, elle avait cette « peur de » eh bien, tout le monde le sait « », ajoutant: « Tout d’un coup, j’avais l’impression que tout le monde allait savoir pour moi et j’en étais horrifié. »