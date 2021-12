Holly Madison dit que la vie avec Hefner au Playboy Mansion était dégoûtante. L’ex-petite amie NUMBER ONE de Hefner raconte des détails sur la vie au manoir dans le spécial A&E « Les secrets de playboy”. Bien sûr! Elle avait déjà écrit un livre sur la vie au manoir.

Dans un clip des docuseries de 10 heures, explorant l’empire Playboy autrefois proclamé – qui ouvrira ses portes le 24 janvier – Madison, 41 ans, révèle toute la souffrance, l’angoisse qu’elle a endurée en tant que Playmate de 2001 à 2008 entre les mains de Hefner – décédé en 2017, à l’âge de 91 ans.

« Je sentais que j’étais dans un cercle de choses dégoûtantes et que je ne savais pas quoi faire » – a déclaré l’ancienne pin-up de Playboy et l’ex-petite amie de Hefner, dans le clip explosif. « Je suis arrivé à un point où j’ai cédé à cette pression et j’ai eu l’impression que je devais ressembler à tout le monde » – dit Madison, qui a joué dans l’émission de téléréalité Les trois copines de Hefner sur E! « Les filles d’à côté. »

Holly dit qu’après six mois de vie avec une bande de salopes blondes voluptueuses, elle a coupé ses longs cheveux avec assurance. Mais Holly a affirmé que la réaction de Hefner n’était pas la meilleure.

« Je suis entré avec les cheveux courts et il est devenu fou avec moi » – dit Madison du propriétaire du manoir. « Il me criait dessus et disait que ça me donnait l’air vieux, dur et bon marché. »

Le récit de Madison sur la réaction de Hefner est confirmé dans l’émission par son ami Jonathan Baker.

«Je me souviens quand elle s’est coupé les cheveux. Il en était très mécontent. Oui, son monde. » « Hef pourrait être très dur avec la façon dont il a dit les choses à Holly », a déclaré l’ex-Playmate et l’ex-petite amie de la co-star de Hefner dans « Girls Next Door », Bridget Marquardt, 48 ans.

« Elle est arrivée une fois avec un rouge à lèvres rouge et il a paniqué, a dit qu’il détestait les rouges à lèvres rouges sur les filles et lui a dit qu’elle devait l’enlever tout de suite » – dit Marquardt, qui prétend que Hefner n’a jamais éclaté comme ça quand d’autres filles portaient cette couleur. « C’était très frustrant de vivre avec ça tous les jours. Tout le drame et la tension qui passent. Je pouvais vraiment voir que (Madison) devenait déprimée et triste et que son comportement commençait à changer. »

Holly Madison – qui a essentiellement qualifié son affiliation à Playboy de « décision dangereuse » – n’était pas la seule Playmate à expérimenter le côté obscur de Hefner.

« Hef a prétendu qu’il n’était pas impliqué dans une forte consommation de drogue au manoir, que c’était un mensonge » – a déclaré Sondra Theodore, l’ex de Hefner, une Playmate de 1976 à 1981. « Les Quaaludes ont été utilisés pour le sexe », dit-elle, pointant la sensation « agréable » de l’hypnose que le sédatif provoque. « Ils en prenaient généralement la moitié (Quaalude). Mais si tu en prenais deux, tu t’évanouirais »- a révélé Théodore, 64 ans. « Il y avait une telle séduction, et les hommes savaient qu’ils pouvaient amener les filles à faire ce qu’ils voulaient en leur donnant un Quualude. »

L’ancien secrétaire et assistant exécutif de Hefner a corroboré l’affirmation de Theodore au sujet des femmes magnats qui droguaient, selon le rapport du NYPost.

« Quaaludes était ce que nous appelions l’ouverture des jambes. C’était tout l’intérêt « – a déclaré Lysa Loving Barrett dans l’émission. « Ils étaient une chose maléfique nécessaire, si vous y alliez, à la fête. »

Barrett, qui a travaillé au Playboy Mansion de 1977 à 1989, admet avoir rejoint Hefner et son équipe de direction pour obtenir des ordonnances de médicaments afin de maintenir un flux constant de médicaments pour son désir.

Le documentaire « Secrets of Playboy » mettra également au jour des agressions sexuelles, la toxicomanie, la prostitution, le suicide et le meurtre qui, pendant plus de six décennies, auraient été couverts par la façade scintillante de l’empire de Hefner.

Gross, imaginez… tout ça et la momie… ewww… Je me souviens quand la série était sur E! Toutes les filles rêvaient de faire partie du manoir, elles voulaient être des lapins… wtf ? Ils croyaient vraiment que tout était aussi simple que d’avoir l’air d’un joli lapin et de simplement poser. Naïve. Rien dans ce monde n’est gratuit, ni mignon, ni sain.

Ainsi, Holly Madison dit que la vie avec Hefner au Playboy Mansion était dégoûtante. Ajoutez à cela des crottes de chien partout…

Sérieusement, ce monde a l’air si tordu, combien de choses n’ont pas couvert …