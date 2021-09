Holly Madison et Bridget Marquardt se réunissent lors d’une rare sortie publique

in

Houx Madison et Brigitte Marquardt restez de bons amis et cette dernière observation en est la preuve.

Le jeudi sept. Le 23 mars, des paparazzi ont photographié les stars de Girls Next Door alors qu’elles se rencontraient sur un parking de Calabasas. Pour le rassemblement discret, Holly portait des leggings et un t-shirt, tandis que Bridget portait une robe fluide et des baskets.

Les stars de la réalité sont restées proches depuis leurs jours au manoir Playboy, se réunissant pour des interviews et des soirées occasionnelles.

Plus récemment, Bridget et Holly se sont réunies pour une interview conjointe avec Nylon, parlant au magazine de leurs rencontres avec des fantômes dans Hugh Heffnerest l’ancienne maison.

“Vous avez définitivement ressenti la nostalgie et l’ancienne énergie”, a déclaré Bridget à propos du célèbre manoir de Beverly Hills. “J’ai eu de petites choses qui se sont produites.”

Holly, qui est sortie avec Ghost Adventures’ Zak Bagans, a ajouté : “Pour moi, il m’a fallu plusieurs expériences différentes avant de me dire : ‘OK, il se passe quelque chose de bizarre ici.'”