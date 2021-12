Holly Madison se souvient de la première nuit « traumatique » avec Hugh Hefner au Playboy Mansion : « J’étais horrifiée »

Holly Madison parle de « l’expérience traumatisante » qu’elle a eue la première nuit qu’elle a passée avec Hugh Hefner au Playboy Mansion. L’ancienne star de Girls Next Door, 41 ans, a discuté des complexités de sa relation avec Hefner, décédé en 2017, sur le podcast Power: Hugh Hefner, affirmant que lorsqu’elle avait été invitée pour la première fois pour une soirée avec Hefner, elle espérait tous les deux une invitation à vivre au manoir au « nerveux » de ce qui s’est passé ensuite.

« Je ne savais pas vraiment ce qui se passait avec eux sexuellement », a-t-elle déclaré. « Je savais qu’il devait y avoir quelque chose et j’étais préparé à cela. Je n’étais pas préparé à ce qui finirait par arriver. » Madison, qui est sortie avec Hefner de 2001 à 2008, a déclaré que la nuit s’était terminée lorsque Hefner l’avait ramenée avec d’autres femmes au manoir. L’ancien mannequin de Playboy a noté qu’elle ne « s’attendait pas nécessairement » à avoir des relations sexuelles cette nuit-là, pensant que ce serait « plus un premier rendez-vous », malgré les circonstances non conventionnelles.

« Je pensais que ce serait plus le genre de chose où je voyais ce qui s’était passé, je voyais ce qui se passait. Si je n’étais pas à l’aise avec ça, je n’aurais rien à faire et je pourrais décider si je voulais ou non reviens pour le rendez-vous numéro deux ou pas », a-t-elle déclaré. Cependant, Madison a poursuivi que les choses avaient avancé plus qu’elle ne l’avait prévu.

Je ne m’attendais certainement pas à être la première à y aller ce soir-là, mais j’étais perdue », a-t-elle déclaré. « Il a été littéralement poussé sur moi. Et après que cela se soit produit, j’étais juste mortifié et embarrassé et cela a eu beaucoup plus d’impact émotionnel sur moi que je ne le pensais. relations sexuelles avec lui, elle était « horrifiée » que d’autres personnes sachent ce qui s’était passé.

« C’était plus l’aspect groupe qui sortait vraiment de ma zone de confort et juste le sentiment de ‘Wow, OK, c’est arrivé. Tout le monde sait que c’est arrivé' », se souvient-elle. « J’ai tout d’un coup eu l’impression que tout le monde allait savoir pour moi, et j’en ai été horrifié. » C’est cette dynamique qui l’a convaincue qu’elle n’avait d’autre choix que de rester.

« Je me suis dit : ‘Il n’y a rien à redire, alors autant obtenir ce pour quoi je suis venue' », a-t-elle déclaré, révélant que le lendemain matin, Hefner avait accepté de la laisser emménager dans le manoir. « J’avais l’impression qu’en m’installant et en obtenant ce que je voulais de la situation, cela exigeait du respect d’une certaine manière. J’avais l’impression que si je ne faisais pas cela, j’allais juste être hanté par cette expérience. »