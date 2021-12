Holly Madison se souvient que Hugh Hefner lui avait « crié » après la coupe de cheveux

Il y a des épines dans le patch du lapin Playboy.

Dans un nouveau clip publié par A&E des prochaines docuseries, Secrets of Playboy, dont la première est prévue le 24 janvier, Hugh Heffnerl’ancienne petite amie de, holly madison, 41 ans, se souvient de la façon troublante dont il a réagi lorsqu’elle lui a coupé les cheveux.

« Je suis arrivé à un point pas trop avancé dans mon séjour là-bas – je pense que je n’étais que depuis six mois – où j’ai en quelque sorte cassé sous cette pression et j’ai eu l’impression que je devais ressembler exactement à tout le monde », Madison, qui était la petite amie principale de Hefner pendant près d’une décennie avant leur séparation en 2008, se souvient. « Mes cheveux étaient très longs naturellement et j’étais comme, je vais aller me couper les cheveux pour que je puisse au moins avoir l’air un peu différent. »

Cependant, Hefner, décédé en 2017, serait loin d’être content. « Je suis revenue avec les cheveux courts et il s’est retourné contre moi », a-t-elle dit, « et il me criait dessus et disait que cela me faisait paraître vieille, dure et bon marché. » Elle a fait des déclarations similaires dans ses mémoires de 2015, Down the Rabbit Hole.