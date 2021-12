Holly Ramsay, la fille de Gordon Ramsay, célèbre un an d’abstinence

« Vivre sans alcool m’a aidée à me sentir mieux et plus présente à la fois mentalement et physiquement », a-t-elle écrit. « Ne vous méprenez pas, j’ai eu des années de hauts et de bas, mais je suis reconnaissant de m’être donné la chance de les surmonter consciemment plutôt que de masquer mes sentiments (bons ou mauvais) avec un verre. »

Holly a également révélé qu’elle « avait appris à ses dépens » que « l’alcool et les antidépresseurs ne faisaient pas bon ménage », ajoutant : « Comme pour tout ce que j’ai vécu, cela a été une expérience d’apprentissage et je me sens chanceux de pouvoir publier ce message aujourd’hui, pour continuer à sensibiliser et à briser la stigmatisation entourant la santé mentale. »

Peu de temps après avoir partagé sa publication en ligne, le père de Holly, Gordon et sa sœur Tilly ramsay, 20 ans, les deux ont pris les commentaires pour lui laisser un peu d’amour supplémentaire.

« Quelle jeune femme incroyable », a écrit Gordon, « les mots ne peuvent pas expliquer assez à quel point tu me rends fier de t’aimer tellement papa. »

Tilly a ajouté: « Tellement fier de vous. »

En s’exprimant sur son podcast 21 & Over With Holly Ramsay en mai, Holly a révélé avoir été agressée sexuellement et suivre un traitement dans un établissement de santé mentale, où elle a reçu un diagnostic d’anxiété, de SSPT et de dépression.

Elle a également révélé que sa famille était depuis « un système de soutien incroyable » pour elle. « Avoir trois frères et sœurs et maintenant un autre a été formidable », a-t-elle déclaré, faisant référence à son frère de 2 ans, oscar, qui est né en 2019. « Cela m’a rapproché d’eux à bien des égards et de même avec mes parents. »