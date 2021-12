Holly rejoint OpTic Gaming en tant que créateur de contenu

La streameuse de Warzone Holly rejoint OpTic en tant que dernier créateur de contenu.

Warzone a vu la montée de nombreuses streameuses féminines alors qu’elles montrent leurs capacités brutes dans le jeu; offrant un excellent divertissement pour les téléspectateurs. Holly est l’une des meilleures. Avec plus de 20 000 $ US de revenus Call of Duty, l’épouse de la légende de COD Karma vient de signer pour OpTic en tant que créateur de contenu le plus récent.

Holly – Le plus récent créateur de contenu d’OpTic

La famille avant tout. Bienvenue, OpTic @HollyyLive. pic.twitter.com/dXvYZErlkK – OpTic Gaming™ (@OpTic) 16 décembre 2021

Holly Barlow est un grand nom de la scène Call of Duty depuis des années, et avec la sortie de Warzone, son stream a gagné un énorme succès. Après avoir participé à plusieurs tournois, les fans ont vu son habileté pour le jeu et ont donc commencé à suivre son classement. Avec plus de 75 000 abonnés sur Twitch, Holly a récemment affiché son talent dans le tournoi TSM Prosim, remportant la première place et 16 000 $ USD.

Elle rejoint OpTic Gaming aujourd’hui en tant que nouvelle créatrice de contenu, et vous pouvez la regarder sur sa chaîne Twitch où elle participe fréquemment aux tournois Warzone.