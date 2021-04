Holly Willoughby s’est ralliée à son collègue d’ITV Piers Morgan après sa sortie de Good Morning Britain (Photo: .)

Holly Willoughby a contacté Piers Morgan pour l’exhorter à « compenser une certaine colère » à la suite de sa sortie de Good Morning Britain.

Piers a quitté le programme de manière sensationnelle le mois dernier après avoir suscité un nombre record de plaintes de l’Ofcom au sujet de ses commentaires sur la santé mentale de Meghan Markle. Il s’était également affronté à l’antenne avec sa co-star Alex Beresford, prenant d’assaut le plateau.

Il sera remplacé par Adil Ray en avril.

Le présentateur a écrit un journal pour Mail On Sunday révélant que certains de ses copains de showbiz l’ont soutenu « dans mon heure de besoin sans emploi ».

Il a écrit que l’hôte de This Morning était « préoccupé par ma tension artérielle » et lui a demandé s’il méditait, recommandant un cours en ligne.

Piers a déclaré: « Holly m’a ensuite envoyé un lien vers celui qui coûte 249 £ pour sept heures de formation à la technique de méditation diffusé en direct chez moi, ce qui inclurait des conseils sur la « gestion des situations difficiles », les « entretiens de clouage » et « rendre la gueule de bois moins horrible » ».

Piers a quitté Good Morning Britain le mois dernier à la suite de commentaires sur l’interview de Meghan Markle avec Oprah Winfrey (Photo: REX)

Et j’obtiendrais même mon propre son de méditation personnel à répéter doucement dans ma tête! Tout cela garantirait apparemment que je ne suis «plus gouverné par mes émotions» ».

Le père de quatre enfants a ajouté: « Le problème est que je ne peux rien imaginer de plus ennuyeux que de ne pas être gouverné par mes émotions. »

L’animateur de Life Stories devrait s’asseoir avec Fox News pour une interview pour tout dire – sa première depuis qu’il a quitté Good Morning Britain – avec Piers annonçant «Il est temps pour l’Amérique d’entendre MA vérité…»

Le chef d’ITV, Kevin Lygo, a depuis décrit la star de la télévision comme « irremplaçable ».

L’homme de 63 ans a déclaré: « Vous ne pouvez pas remplacer quelqu’un comme lui. Il n’y a personne comme Piers, pour le meilleur ou pour le pire », a-t-il déclaré.

S’adressant à Deadline, il a déclaré: « Nous avons une liste de présentateurs, dont Ben [Shephard], Susanna [Reid], Charlotte [Hawkins]et Kate [Garraway]. Ils se mobilisent tous et font quelques jours de plus qu’ils ne l’auraient fait… ‘

Kevin a ajouté que le diffuseur «mélangerait et assortirait» les hôtes jusqu’à ce qu’ils sentent qu’ils ont trouvé une solution.

«Nous allons mélanger et assortir jusqu’à ce que nous sachions ce qu’il faut faire. Il n’y a pas une seule personne [who can replace him],’ il a dit.

