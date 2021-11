Holly Willoughby est prête pour Noël alors qu’elle montre des décorations

Holly Willoughby a commencé à décorer sa luxueuse maison londonienne pour Noël

Holly Willoughby semble avoir pris une longueur d’avance sur la saison des fêtes, en commençant les préparatifs de la décoration de sa maison.

La présentatrice – qui a été absente du canapé This Morning pour cause de maladie – a donné aux fans un aperçu des décorations de Noël potentielles qui orneront sa magnifique maison londonienne.

Elle a partagé quelques clichés de ses projets pittoresques potentiels pour les vacances annuelles sur son nouveau blog lifestyle, Wylde Moon.

« Beaucoup d’entre nous pensent à Noël à cette période de l’année et novembre est définitivement le moment d’allumer les lumières à l’extérieur », a-t-elle écrit.

« Quand les nuits commencent à tomber et qu’il fait déjà noir au moment où je rentre à la maison, j’aime voir mon petit arbre scintiller en marchant dans la rue. C’est comme un « bienvenue à la maison » avant même que j’aie franchi la porte d’entrée.’

La maman de trois enfants a révélé un aperçu de son énorme sapin de Noël alors qu’elle allumait les lumières, avant de sous-titrer un autre cliché d’une bougie saisonnière: « Ça commence à ressembler beaucoup à Noël… »

Holly a dit qu’elle adorait voir son «arbre scintiller» au moment de Noël (Photo: Backgrid)

Son tableau d’humeur de novembre comprend également de nombreux articles sucrés liés à son nouveau chien, le golden retriever Bailey, que la star a récemment accueilli dans la maison qu’elle partage avec son mari Dan Baldwin, 46 ans, et les enfants Harry, 12 ans, Belle, 10 et sept ans. Chester, un an.

Plus tôt cette année, la présentatrice a annoncé qu’elle lançait une plate-forme de style de vie enracinée dans la spiritualité, la qualifiant de « projet très personnel » qui offrira toute une série de choses de « la beauté à la mode en passant par l’énergie et la guérison ».

Elle a travaillé sur le projet au cours de la dernière année, qui, selon elle, « est une mesure de l’endroit où je suis dans la vie en ce moment ».

La star a révélé que c’était pendant son séjour en Australie pour I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! qu’elle a » commencé à débloquer des morceaux » d’elle-même, en découvrant des thérapies alternatives, notamment la méditation et les bains sonores, qui ont influencé Wylde Moon.

Plus : Holly Willoughby



Dans une déclaration sur le site, Holly a écrit : » Je veux que Wylde Moon soit un endroit où je peux partager les choses que j’aime, les leçons que j’ai apprises en cours de route, les choses que je vois et avec lesquelles je veux instantanément partager autres. Je veux que ce soit un endroit où nous pouvons aussi célébrer d’autres personnes, où nous pouvons les mettre en lumière, leurs marques. C’est une célébration de toutes sortes de beauté.

«Au cours des prochains mois, Wylde Moon commencera également à proposer une gamme de produits sélectionnés, conçus par moi-même avec une équipe d’experts. La boutique Wylde Moon permettra aux lecteurs de parcourir les pièces que j’aime vraiment et sur lesquelles j’ai travaillé l’année dernière.’



PLUS : Pourquoi Holly Willoughby n’est-elle pas dans This Morning alors que Josie Gibson intervient ?



PLUS : Holly Willoughby dénonce une erreur « impardonnable » après que le médecin a demandé à une femme si elle avait eu ses règles depuis l’hystérectomie

