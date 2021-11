Holly Willoughby et Laura Whitmore sur le tapis rouge d’ITV Palooza

Les stars étaient de sortie pour l’ITV Palooza (Photo: . / PA)

L’ITV Palooza est toujours une affaire de stars et les visages célèbres de certaines de ses émissions de télévision les plus emblématiques étaient en force mardi.

Se déroulant au Royal Festival Hall de Londres, la vitrine commerciale et de programmation annuelle, est revenue en personne pour 2021.

Parmi les participants figuraient Sam Faiers et son petit ami Paul Knightley, qui avaient révélé leur troisième grossesse plus tôt dans la journée.

Sam a bercé une petite robe noire avec une bordure en plumes au bas alors qu’elle berçait sa bosse grandissante et posait avec son beau.

Laura Whitmore et Iain Stirling ont également posé ensemble sur le tapis bleu, Laura optant pour une robe bordeaux avec un décolleté en cœur et des manches bouffantes.

Pendant ce temps, Iain est resté décontracté dans un costume avec une chemise à motifs laissée ouverte au col alors qu’il regardait avec adoration sa femme.

Sam Faiers a annoncé sa grossesse plus tôt dans la journée (Photo : Dave J Hogan/.)



Iain Stirling a regardé avec adoration Laura Whitmore (Photo : Dave J Hogan/.)



Dermot O’Leary a arboré un look classique sur le tapis rouge (Photo: PA)



Holly et Phillip se complètent parfaitement (Photo : Samir Hussein/WireImage)



Vanessa Feltz a opté pour un numéro de style princesse pour sa robe de choix (Photo : Dave J Hogan/.)



Emily Atack abasourdie dans un LBD (Photo : Gareth Cattermole/.)



Rochelle Humes a porté un costume intelligent (Photo: Gareth Cattermole/.)

Le pilier d’ITV, Dermot O’Leary, était également présent, tout comme Vanessa Feltz, qui a posé dans une robe bleu clair de style princesse avec un corsage perlé, qu’elle a balancé pour les photographes en attente.

Le duo de présentation Holly Willoughby et Phillip Schofield ont également assisté ensemble, Phillip portant un col roulé noir et un pantalon avec un blazer gris pour rehausser le look.

Holly a parfaitement complété sa tenue avec une petite robe noire à épaules dénudées, associée à une pochette et des talons assortis.

Emily Atack a également posé sur le tapis rouge dans une petite robe noire avec des poignets à plumes associée à des sandales à talons à lanières noires.

Rochelle Humes a opté pour un costume sur mesure pour son apparence de tapis bleu, avec le pantalon évasé et le petit sac ajoutant une touche moderne au look classique.

