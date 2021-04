Holly Willoughby manque une autre semaine sur This Morning pour un “ projet secret ” ⋆ .

Holly Willoughby passe plus de temps loin de This Morning (Photo: Rex / Instagram)

Holly Willoughby prend une pause prolongée de This Morning afin de travailler sur un nouveau projet en dehors du spectacle de jour.

La présentatrice de télévision, qui anime aux côtés de Phillip Schofield depuis 2009, a partagé la nouvelle mise à jour sur Instagram pour ceux qui étaient ravis de la voir retourner au travail lundi.

Avec son fils Chester, six ans, sautant sur le dos alors qu’elle était allongée sur l’herbe en train d’écrire dans un cahier, Holly est vue rayonnante et a écrit: “ La vitamine D, la caféine et un ordre secondaire de distraction de Chester.

«Travailler sur autre chose la semaine prochaine que j’ai hâte de partager avec vous tous…»

Elle a ensuite confirmé qui occuperait sa place et a ajouté: “ Merci à la charmante [Rochelle Humes] pour garder mon côté du canapé au chaud… x.

Rochelle faisait partie de ceux qui lui ont laissé un message, disant simplement “ t’a eu ” à côté d’un cœur et d’un emoji embrassant.

Holly a fait l’annonce sur Instagram en jouant avec son fils Chester (Photo: Instagram)



Rochelle Humes interviendra aux côtés de Phillip Schofield (Photo: Rex)

Holly et Phillip sont absents depuis quinze jours dans le cadre de ses vacances de Pâques typiques.

Eamonn Holmes et Ruth Langsford, qui jusqu’à cette année avaient une place régulière le vendredi matin, sont revenus dans la série pour la première semaine.

Dermot O’Leary et Alison Hammond ont pris le relais pour le second.

On ne sait pas quel est actuellement le deuxième projet de Holly, mais nous sommes ravis de voir ce qu’elle propose.

Plus: Holly Willoughby



En plus de This Morning, Holly anime régulièrement Dancing On Ice avec Phillip et, en 2019, s’est associée à Bradley Walsh pour la série de la BBC, Take Off.

L’émission, une compétition permettant aux familles de gagner leur escapade de rêve, a été remise en service pour une deuxième série en 2020 – mais a été interrompue en raison d’un coronavirus.

Ce matin est diffusé en semaine à partir de 10h sur ITV.

