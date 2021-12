Hollyoaks Christmas spoilers : Darren Osborne retrouve Nancy alors que le kidnappeur Ethan le libère ?

Darren retrouvera-t-il son chemin à Nancy ce Noël ? (Photo : Images à la chaux)

Darren Osborne (Ashley Taylor Dawson) pourrait être sur le point de réaliser son souhait de Noël à Hollyoaks, alors que le kidnappeur Ethan (Matthew James-Bailey) envisage de le libérer.

Le personnage populaire a été enlevé contre son gré il y a plusieurs mois, après avoir été témoin d’un hold-up dans une bijouterie. Depuis, Ethan et la mystérieuse Maya (Ky Discala) le tiennent en otage à l’hôtel Brass Bath.

Maya, qui fait partie d’une famille criminelle de gangsters, veut que Darren se débarrasse définitivement de Darren. Ethan, cependant, est devenu très attaché à lui et veut donc qu’il reste en vie.

À la demande de Maya, Ethan a emmené Darren dans un endroit éloigné au début du mois et l’a menacé de le tuer. Mais il n’a finalement pas pu le faire et l’a donc ramené à l’hôtel pour qu’ils puissent regarder un film ensemble.

Les deux hommes continuent de se lier, semble-t-il, et les scènes à venir verront Darren travailler sa magie sur Ethan, alors qu’il le supplie de le libérer.

Ethan, dans un mouvement énorme, accepte finalement, laissant Darren ravi.

Mais une tournure choquante des événements s’ensuit après l’apparition de Maya, forçant Darren à s’enfuir !

Rentrera-t-il à la maison cette fois ? Si oui, reviendra-t-il au village pour les fêtes de Noël avec ses proches ?

De plus, Nancy (Jessica Fox) retrouvera-t-elle son seul véritable amour ?

Chalie Dean (Charlie Behan), quant à lui, célèbre son anniversaire dans The Dog, et les scènes suivantes verront le clan Osborne subir les conséquences de la veille et une décision qui changera sa vie sera prise.

Darren a-t-il peut-être fait son retour tant attendu ?

A suivre : mardi 21 décembre à 19h sur E4.

