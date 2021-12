Hollyoaks Christmas spoilers: la grossesse d’Ella a-t-elle été confirmée alors qu’elle déchire les Osborne?

La révélation d’Ella secoue la maison Osborne (Photo: Lime Pictures)

Ella Richardson (Erin Palmer) fait une énorme annonce à Hollyoaks cette saison des fêtes, laissant ses proches sans voix.

L’adolescente cherche désespérément une famille, pensant qu’elle ne peut pas faire confiance à la sienne à la suite des actions récentes de Mandy Richardson (Sarah Jayne Dunn), sans parler de la disparition de Darren (Ashley Taylor Dawson).

Après une angoisse de grossesse en début d’année, elle s’est confiée à son petit-ami Charlie Dean (Charlie Behan), suggérant qu’ils auraient un bébé. Charlie, bien qu’hésitant au début, a décidé que c’était ce qu’il voulait aussi.

Les tensions sont vives dans la maison Osborne, depuis la disparition de Darren, mais à l’approche de Noël, attendez-vous à plus de drame pour la famille en question.

Charlie fête son anniversaire dans The Dog avec ses amis et sa famille les plus proches, mais une série d’événements choquants s’ensuit et une décision qui change la vie est prise par la suite.

Qu’est-ce qui est dit décision qui change la vie, demandez-vous? Vous n’aurez qu’à attendre et voir!

Charlie, quant à lui, n’est pas content d’avoir été choisi pour incarner Joseph dans la crèche de l’école, mais l’annonce d’Ella pourrait être la surprise dont il a besoin pour lui remonter le moral.

Une décision énorme jette une ombre sur les célébrations à Nancy le jour de Noël, obligeant Ella à faire une révélation choquante.

Plus : Savons



Cette révélation, cependant, ébranle la famille Osborne, et elle frappe un peu trop près de chez elle pour Nancy.

Ella est-elle enceinte ? Ou sa révélation est-elle par rapport à autre chose ?

A suivre : mercredi 22 décembre à 19h sur E4.

