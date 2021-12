Hollyoaks Christmas spoilers : Luke oublie Cindy dans des scènes déchirantes

Cindy a le cœur brisé ce Noël (Photo: Lime Pictures)

Cindy Cunningham (Stephanie Waring) aura le cœur brisé cette saison des fêtes à Hollyoaks, car Luke Morgan (Gary Lucy) oublie qu’il est fiancé à elle, pensant qu’il est toujours avec Mandy Richardson (Sarah Jayne Dunn).

Luke, comme le savent les fans du feuilleton Channel 4, a reçu un diagnostic de démence frontotemporale, FTD, il y a deux ans.

Au fil du temps, son comportement a changé et des scènes récentes l’ont vu agir de manière impulsive et ne montrer aucun signe de remords pour ses actions, ce qui est un symptôme de la maladie.

Avec l’avenir inconnu, Cindy décide de faire de ce Noël un moment spécial, car elle sait que ce pourrait être le dernier de Luke.

Mais le jour de Noël n’est pas aussi parfait qu’elle l’espérait, car la réaction de Luke à ses décorations la bouleverse.

Le plus grand chagrin de tous, cependant, arrive quelques instants plus tard, après que Luke oublie avec quelle sœur il est censé être, pensant qu’il est toujours avec Mandy.

Les rêves de Noël de Cindy s’effondrent par la suite, mais tout espoir n’est pas perdu, alors que Zara (Kelly Condron) tombe sur quelque chose de très spécial.

Comme révélé dans la bande-annonce d’hiver de Hollyoaks, Luke a enregistré une vidéo pour sa future mariée, dans laquelle il lui dit combien il l’aime et lui rappelle que – peu importe ce qu’il peut dire ou ne pas faire en raison de son maladie – ce n’est pas vraiment lui.

Motivée par la vidéo de Luke, Cindy organise plus tard un pique-nique en famille.

Mais les choses prennent une tournure lorsque Hilton est blessé et Cindy dit quelque chose qu’elle pourrait regretter.

Qu’est-ce qu’elle dit au juste ?

A suivre : jeudi 23 décembre à 19h sur E4.

