Hollyoaks : de nouvelles images révèlent l’horreur de la danse, le choc de la strip-teaseuse et la rage

Tout commence à Hollyoaks la semaine prochaine ! (Photo : Images à la chaux)

« Comment va Trish ? » est une question que beaucoup de fans de Hollyoaks se sont posées cette année, et c’est une question que beaucoup continueront de poser pour la semaine prochaine, alors que Blackpool Apalooza arrive.

Pour répondre à la question, on ne sait pas trop comment va Trish, mais on imagine qu’elle est assez nerveuse !

Maxine Minniver (Nikki Sanderson), quant à elle, est bientôt furieuse contre sa mère, qui continue d’intimider Leah Barnes (Ela-May Demircan), la qualifiant de « gaspillage d’espace ».

L’intimidation de Trish inspire Maxine, alors qu’elle se lance dans l’entraînement de Leah dans l’espoir de gagner Blackpool Apalooza ! Leah, cependant, craint d’aller à l’encontre des plans de Trish, alors que le grand jour arrive.

Est-ce qu’elle s’en tiendra à la routine stricte de Trish ? Ou exécutera-t-elle les nouveaux mouvements que Maxine lui a appris ?

Et va-t-elle gagner ? Nous avons hâte de le découvrir.

Tout commence dans le village éponyme la semaine prochaine, et si vous souhaitez avoir un petit avant-goût de ce qui vous attend, consultez notre galerie de photos ci-dessous.

Ne dites pas que nous ne vous gâtons pas !

Nana ne se sent pas trop bien (Photo: Lime Pictures)

Goldie décide de lui remonter le moral (Photo: Lime Pictures)

Comment? En réservant une strip-teaseuse, bien sûr ! (Photo : Images à la chaux)

Nana sourit à nouveau (Photo: Lime Pictures)

C’est-à-dire jusqu’à ce que la strip-teaseuse l’insulte ! (Photo : Images à la chaux)

Nana riposte ! (Photo : Images à la chaux)

Elle chasse la strip-teaseuse hors du village (Photo: Lime Pictures)

Qu’a dit la strip-teaseuse ? Et Goldie finira-t-elle par regretter son plan (Photo: Lime Pictures)

Nana croise la route de Pearl (Photo: Lime Pictures)

C’est un grand jour pour Trish (Photo: Lime Pictures)

Blackpool Apalooza est arrivé ! (Photo : Images à la chaux)

Comment va Trish ? (Photo : Images à la chaux)

Elle est incroyablement excitée, mais tout se passera-t-il comme prévu ? (Photo : Images à la chaux)

Ou tout se terminera-t-il par un désastre de danse ? (Photo : Images à la chaux)

Maxine n’est pas impressionnée par sa mère, qui intimide à nouveau Leah (Photo: Lime Pictures)

Trish explique pourquoi la compétition est si importante pour elle (Photo: Lime Pictures)

Trish apprécie les projecteurs – littéralement ! (Photo : Images à la chaux)

Trish est visiblement nerveuse ! (Photo : Images à la chaux)

Maxine se lance dans l’entraînement de Leah pour gagner Blackpool Apalooza (Photo: Lime Pictures)

Maxine a un mot avec Leah (Photo: Lime Pictures)

Elle est désespérée de l’aider à la suite de l’intimidation de Trish (Photo: Lime Pictures)

Leah est en conflit (Photo: Lime Pictures)

C’est le grand moment de Leah (Photo: Lime Pictures)

Maxine et Trish regardent de côté, mais que va faire Leah ? (Photo : Images à la chaux)

Leah sera-t-elle capable de suivre les nouveaux mouvements de Maxine ou s’en tiendra-t-elle à la routine stricte de Trish ? (Photo : Images à la chaux)

ça a l’air d’aller bien ! (Photo : Images à la chaux)

Le comportement de Trish agace tout le monde (Photo: Lime Pictures)

Leah affronte Trish (Photo: Lime Pictures)

Leah se défendra-t-elle ? (Photo : Images à la chaux)

Quelque chose a attiré l’attention de Trish (Photo: Lime Pictures)

Qu’est-ce que c’est? (Photo : Images à la chaux)

Son grand moment a-t-il été gâché? (Photo : Images à la chaux)

La date de l’audience est fixée et Cleo se tourne vers Misbah pour obtenir de l’aide (Photo: Lime Pictures)

Elle a des questions sur ce qu’elle doit faire ou s’attendre, mais elle n’est pas préparée à ce que Misbah a à dire (Photo : Lime Pictures)

Misbah commence à se plaindre du manque d’attention d’Ali pour qui que ce soit (Photo: Lime Pictures)

Sami est témoin de son explosion et la confronte bientôt à ce qu’il a vu. Il veut savoir pourquoi Ali la dérange autant. Misbah va-t-il tout révéler ? (Photo : Images à la chaux)

Hollyoaks diffuse ces scènes à partir du 15 octobre à 19h sur E4.

