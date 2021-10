Hollywood adore utiliser cet appel d’oiseau effrayant

Si vous avez vu un film un peu effrayant, vous avez entendu un huard hurler : ce ooo-ooo-oooo triste, presque humain, qui peut parfois être confondu avec un coyote ou un loup. Depuis des décennies, il apparaît chaque fois qu’un film doit exprimer de la mélancolie ou de l’inquiétude, souvent accompagné d’une pleine lune ou d’un peu de brouillard. Mais pour la plupart, les huards n’ont pas à être à l’arrière-plan de ces scènes.

Avec l’aide de certains ornithologues amateurs sur Internet, nous avons plongé profondément (jeu de mots) dans le monde des huards pour expliquer comment Hollywood abuse de cet appel d’oiseau – et pourquoi le gémissement est si obsédant en premier lieu.

Pour en savoir plus sur les huards et ce que vous pouvez faire pour les protéger ainsi que leurs habitats naturels, consultez le Comité de préservation des huards et le Centre Adirondack pour la conservation des huards.

