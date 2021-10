Hollywood augmente jusqu’à 62% les salaires de certains travailleurs pour éviter une grève massive – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP, en anglais), qui regroupe des studios de cinéma et de télévision comme Disney, Warner Bros., Netflix et Amazon, va porter à 62 % les salaires des employés les moins bien payés sur leurs tournages.

Cette augmentation était l’une des revendications du principal syndicat de l’industrie du divertissement, l’IATSE, qui avait menacé de déclencher sa première grève en plus d’un siècle d’histoire s’il ne parvenait pas à conclure un pacte avant le week-end.

L’augmentation des salaires, les pauses entre les séances de tournage et les augmentations de l’assurance maladie sont quelques-uns des engagements signés dans le nouvel accord, les journaux spécialisés The Wrap et Deadline ont publié ce lundi.

Samedi, le syndicat et la direction ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord pour éviter une grève qui menaçait d’arrêter l’industrie du divertissement aux États-Unis, bien qu’ils n’aient pas dévoilé les détails de la négociation.

Selon The Wrap, les employés de l’échelle salariale la plus basse passeront de 16 dollars de l’heure à 26 dollars, bien au-dessus des 19,35 dollars nécessaires pour couvrir le coût de la vie à Los Angeles, selon le classement du Massachusetts Institute of Technology. .

IATSE (Alliance internationale des employés de scène) représente de nombreux travailleurs qui effectuent des tâches dans les coulisses, tels que les techniciens lumière et son, les opérateurs de caméra, les décorateurs et les maquilleurs.

La plupart de ses membres ont des contrats temporaires avec les studios, généralement liés à un projet précis, et les conditions sont fixées selon les lignes directrices convenues entre le syndicat et l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (Amptp).

Certains employés se plaignaient depuis longtemps que leurs salaires n’avaient pas été ajustés à la hausse du coût de la vie dans les grandes villes américaines et qu’ils étaient incapables de payer le loyer alors qu’ils étaient dans l’industrie du divertissement depuis plus de 10 ans.

Selon le média Deadline, le reste des améliorations de l’emploi comprend une augmentation de salaire annuelle de 3% pour le reste des professionnels, une augmentation du nombre de pauses et de congés, plus de cotisations aux régimes de retraite et à l’assurance maladie, en plus d’égaliser la perte par maladie pour l’ensemble du secteur aux États-Unis.

La grève avait été approuvée le 4 octobre par 98 % des affiliés et, si elle avait eu lieu, elle aurait paralysé la majorité des productions dans des États fondamentaux pour l’industrie audiovisuelle comme la Californie, New York ou la Géorgie.