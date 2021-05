Hollywood Bowl aura des sections vaccinées et non vaccinées

Le Hollywood Bowl est prêt à rouvrir pour des spectacles en direct, avec quelques précautions de sécurité spéciales.

La saison 2021 débutera en juillet, avec des mesures de sécurité spéciales en place. La capacité totale est limitée à 67% et il y aura des sections de sièges vaccinées et non vaccinées.

«Il y aura deux sections de sièges pour les clients qui ne sont pas complètement vaccinés. Ces mers seront socialement éloignées et séparées des sections à vacciner. Les invités devront montrer un résultat négatif au test COVID-19 et une pièce d’identité avec photo à l’entrée », indique le site officiel.

Les clients qui prévoient de s’asseoir dans la section vaccinée devront présenter une preuve complète de vaccination. Les personnes sont considérées comme complètement vaccinées contre le COVID-19 deux semaines après leur deuxième dose de (Pfizer ou Moderna) ou deux semaines après leur première dose de (Johnson & Johnson). Une pièce d’identité avec photo et leur carte de vaccination sont également requises.

Les enfants âgés de deux à 16 ans sont exemptés de ces règles et peuvent s’asseoir avec les parents dans la section entièrement vaccinée s’ils ont un test négatif. Les enfants de moins de deux ans n’ont pas besoin d’être testés. Tous les invités de deux ans et plus doivent porter un masque à deux couches ou plus.

«Les guêtres, les bandanas et les couvertures avec des évents d’expiration sont interdits; un écran facial nécessite toujours un masque facial. Pour la sécurité de tous, les invités incapables de porter un masque facial approprié ne seront pas admis dans la salle », indique le site du Hollywood Bowl.

Le Hollywood Bowl prend plusieurs précautions de sécurité pour maintenir la propagation du COVID-19 à un faible niveau.

Les abonnements de saison pour les billets seront mis en vente mardi, les billets simples seront mis en vente le 18 mai. La saison du Hollywood Bowl 2021 comprendra environ 50 événements, ce qui est très réduit par rapport aux 70 événements par saison.

Gustavo Dudamel et le LA Phil animeront 14 concerts au cours de cette saison. James Blake, Earl Sweatshirt et Brittany Howard feront également leurs débuts au Hollywood Bowl. Sergio Mendes, Ray Chen, Herbie Hancock et Ziggy Marley reviendront sur scène.

Les membres du public peuvent toujours apporter un panier de pique-nique, mais les repas auront lieu dans des zones désignées. La commande mobile sera également disponible pour les fournisseurs pour livrer de la nourriture aux mers et aux boîtes, mais toutes les aires de pique-nique ne seront pas ouvertes cette année.

Ce week-end, le Hollywood Bowl accueillera le premier de cinq concerts gratuits pour les travailleurs de la santé. Ces concerts gratuits se dérouleront jusqu’en juin et seront disponibles pour tous ceux qui contribuent à la sécurité de la ville.