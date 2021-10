Hollywood Casino 400 : Comment gagner 1 000 $ gratuitement avec Super 6

Une place dans le championnat quatre est hors du tableau.

Kyle Larson a décroché sa place dans la course au titre de NASCAR avec une victoire impressionnante le week-end dernier au Texas Motor Speedway. Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive et de la huitième cette saison pour Larson, qui s’est imposé comme l’homme à battre pour le titre des Cup Series.

Les deux prochaines courses ont également des places de qualification en jeu pour les sept pilotes encore en vie dans la course au titre de la Coupe. L’arrêt de cette semaine est le Kansas Motor Speedway pour le Hollywood Casino 400.

Voici les questions pour dimanche à Kansas City.

Quel pilote aura la meilleure position finale pour la course ?

Les options : Ryan Blaney, Chase Elliott, Kyle Busch, Martin Truex Jr., Joey Logano, Denny Hamlin

Busch semble être le choix populaire en raison de la qualité de sa course dans la course Buschy McBusch en mai. Hamlin et Truex ont également deux victoires au Kansas, ils pourraient donc trouver leur place dans ce mélange. Truex en a plus besoin, car il est tombé à la septième place du classement de la Coupe.

Combien de Ford termineront la course dans le top 10 ?

Les options : 0, 1, 2, 3, 4, 5+

Les trois dernières courses au Kansas ont vu quatre Ford terminer dans le top 10, avec un schéma familier : deux dans le top 5 et deux dans les 8 à 10 places de la course. Prends ça pour ce que ça vaut.

Combien de Toyota termineront la course dans le top 10 ?

Les options : 0, 1, 2, 3, 4, 5+

La course d’automne au Kansas l’année dernière a vu trois Toyota dans le top 10, mais une seule a terminé près de l’avant du peloton. Il est important de se rappeler, cependant, que Busch, Truex et Hamlin ont tous eu du succès ici, et tous sont des pilotes Toyota.

Combien de Chevrolet termineront la course dans le top 10 ?

Les options : 0, 1, 2, 3, 4, 5+

Elliott a obtenu le meilleur résultat dans une Chevy au Kansas en mai, et c’était une lointaine cinquième place. Cependant, il y avait quatre Chevrolet dans le top 10 de cette course, alors gardez cela à l’esprit.

Qui aura la pire position finale à la fin de la course ?

Les options : Denny Hamlin, Kyle Larson, Joey Logano, Brad Keselowski, Martin Truex Jr., Ryan Blaney

Comme mentionné, Truex a besoin de cette course en grand. Il n’a pas vraiment été génial depuis une victoire en séries éliminatoires, terminant en dehors du top 10 en trois courses consécutives. La bonne partie ? Il adore le Kansas et cela correspond bien à son emploi du temps. Les mauvaises nouvelles? Peut-être qu’il ne conduit pas aussi vite qu’une voiture cette fois-ci.

Lequel de ces pilotes aura le plus de points Cup Series après la fin de la course ?

Les options : Chase Elliott, Kyle Busch, Brad Keselowski, Denny Hamlin, Martin Truex Jr., Joey Logano, cravate

Il y a un pressentiment ici que Hamlin – qui se projette toujours comme le meilleur concurrent de Larson quand ils arrivent à Phoenix pour la finale en novembre – a une excellente course et finit par gagner cette semaine pour préparer le terrain pour un affrontement final mémorable.

