Hollywood ignore les bombes éveillées et continue de pousser l’agenda des activistes

Hollywood sait comment envoyer un message, mais sa lecture peut être lente.

L’industrie a lancé une volée de films anti-guerre pendant la présidence du président George W. Bush. Les films ont critiqué la guerre en Irak, le président et même les soldats américains combattant à l’étranger.

Chacun a bombardé au box-office, certains de manière spectaculaire.

Finalement, l’industrie s’est rendu compte qu’elle devrait arrêter de faire des films que le public ne voulait clairement pas voir. Et, au fil du temps, quelques films pro-militaires comme Lone Survivor et American Sniper sont arrivés en salles.

Ils ont tous deux été des succès, Sniper amassant un montant remarquable de 350 millions de dollars aux États-Unis.

Quelque chose de similaire se produit concernant le nouveau Hollywood réveillé. L’industrie a lancé une multitude de redémarrages progressifs, de suites, de remakes et d’originaux ces dernières années. Pense:

Charlie’s Angels Long Shot Late Night Booksmart Terminator: Dark Fate And Just Like That… West Side Story Pas le temps de mourir

Certains des films susmentionnés étaient aussi réveillés qu’annoncé. D’autres présentaient une campagne de marketing agressivement réveillée, mais le contenu lui-même ne reflétait pas pleinement ce cadrage. Le film 007 No Time to Die en est un excellent exemple.

Chaque entrée s’est avérée, à des degrés divers, infructueuse. Pas le temps de mourir a obtenu de bons résultats à l’étranger, mais a vu sa fortune au box-office chuter aux États-Unis par rapport aux récentes sorties de Bond.

Et juste comme ça… a reçu des critiques brutales après ses débuts le 9 décembre, tandis que la co-star Cynthia Nixon se moque essentiellement du matériel source dans des interviews de presse.

West Side Story a gagné 10,5 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, bien en deçà des attentes compte tenu de la propriété intellectuelle impliquée ainsi que de l’homme derrière la caméra – le lauréat d’un Oscar Steven Spielberg. La poussée médiatique du film s’est concentrée sur le casting racial précis du film, le manque de sous-titres en anglais pour certaines scènes en espagnol et en repoussant les images du matériel source.

(Les médias, comme ils le font toujours, amplifient les messages de réveil.)

Les derniers films Terminator et Charlie’s Angels, tous deux ratés au box-office, ont essentiellement écrasé leurs franchises respectives.

Le marketing éveillé aliène souvent les cinéphiles. Ce n’est pas le seul facteur derrière les ratés susmentionnés, mais cela a clairement joué un rôle.

Et Hollywood n’a pas l’intention de s’arrêter.

Barbara Broccoli, qui supervise la franchise lucrative de James Bond, s’est réveillée à 100% dans une récente interview. Broccoli, à qui un podcasteur a demandé si le prochain acteur de Bond pourrait être « non binaire », a suggéré que le choix du casting n’était pas hors de question.

« Qui sait, je pense que c’est ouvert, tu sais ? Nous devons juste trouver le bon acteur », a déclaré la productrice à Anna Smith sur le podcast Girls on Film.

Cette réponse a peut-être empêché une vague de rage sur les réseaux sociaux de la part des suspects habituels. Ou, cela reflète l’avenir de la franchise, qui a perdu des fans via son ton austère et son marketing progressif. De plus, nous ne savons toujours pas qui sera le prochain acteur de James Bond, ce qui signifie que la franchise doit avant tout conserver sa base de base.

Ces commentaires ne font guère l’affaire.

Pendant ce temps, la prochaine itération du personnage classique de Blanche-Neige peut être difficile à reconnaître, selon la starlette attachée au projet.

Rachel Zegler, l’alun de West Side Story comme personnage principal, a assuré à BuzzFeed que la nouvelle version refléterait les temps modernes.

Je ne peux pas en dire grand-chose à part le fait que Blanche-Neige a été constamment critiquée – même si elle est la princesse Disney originale et que nous l’aimons tellement – ​​mais critiquée pour n’avoir existé que pour un prince, exister uniquement pour être sauvée…. Je pense que notre réalisateur, Marc Webb, et tous ceux qui travaillent sur ce film ont vraiment pris son récit et l’ont transformé en quelque chose de beaucoup plus fort. Et je suis très, très excité de pouvoir donner vie à cela.

La récente mise à jour « Cendrillon » d’Amazon s’est avérée si agressivement réveillée que même les critiques de cinéma libéraux l’ont saccagé.

La nouvelle « Blanche-Neige » connaîtra-t-elle le même sort ?

Plus important encore, quand les studios, les spécialistes du marketing et les stars d’Hollywood se rendront-ils compte que pousser l’agenda réveillé peut, en fait, pousser le public loin, très loin ?

[Cross-posted from Hollywood in Toto]