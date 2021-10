Hollywood pleure la mort d’Halyna Hutchins

La tristesse et la colère étaient les humeurs dominantes sur le tournage des productions cinématographiques et télévisuelles hollywoodiennes vendredi alors que les équipes étaient aux prises avec la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, tuée par un pistolet à hélice tiré par Alec Baldwin lors du tournage au Nouveau-Mexique.

Dans des interviews avec The Times, des réalisateurs et des directeurs de la photographie non liés au film de Baldwin « Rust » ont exprimé leur incrédulité qu’une telle tragédie puisse avoir lieu à une époque où les effets spéciaux générés par ordinateur peuvent créer toute la pop, le bang et le flash nécessaires pour convaincre le public. qu’un vrai coup de feu est tiré.

« C’est incroyable pour nous de nos jours », a déclaré le directeur de la photographie Mark Doering-Powell lors d’une pause sur le tournage du projet sans titre Jonah Hill de Netflix, qui met également en vedette Eddie Murphy et Julia Louis-Dreyfus. « Tout devrait être fait avec VFX. C’est plus fiable et plus sûr. Vous pouvez travailler avec des pistolets en caoutchouc. J’ai du mal à comprendre pourquoi nous utilisons encore des demi-charges et des charges à blanc. C’est une tragédie.

Doering-Powell a déclaré que l’ambiance sur le plateau de vendredi était sombre et qu’une grande partie des discussions étaient des spéculations sur ce qui s’est exactement passé à Santa Fe. Des détails sont encore en train d’émerger sur le tournage, mais le Times a rapporté que certains membres de l’équipe de tournage étaient partis pour protester contre les conditions de travail des heures avant le tournage.

Beaucoup de tristesse sur le plateau de @cwsupermanlois ce soir. Les équipes de cinéma et de télévision travaillent si dur et leur sécurité doit être assurée. Mon cœur se brise pour Halyna Hutchins, sa famille, l’équipe de Rust et toutes les personnes touchées par cette horrible tragédie (et probablement évitable). pic.twitter.com/0Wm5RMSiJE – Elizabeth Tulloch (@BitsieTulloch) 22 octobre 2021

Johanna Coelho, une directrice de la photographie travaillant sur la saison 4 du drame policier d’ABC « The Rookie », était sur le plateau lorsque la nouvelle de la mort de Hutchins a éclaté.

«C’était vraiment très choquant. Je pense que c’était un peu déroutant au début parce que lorsque nous tournions, je commençais juste à entendre des rumeurs selon lesquelles un DP s’était fait tirer dessus et c’est tout ce que j’entendais », a déclaré Coelho. « Et puis ils m’ont dit le nom, et j’ai réalisé que je la connaissais réellement. »

Il y a eu un moment de silence en l’honneur de Hutchins sur le plateau vendredi matin, a déclaré Coelho, et plus tard dans la journée, le showrunner « Rookie » Alexi Hawley a joué un rôle déterminant dans l’interdiction de l’utilisation d’armes à feu réelles sur son plateau, en publiant une note disant que le museau clignote. serait ajouté en post-production.

Coelho était heureux d’apprendre le changement.

« Il n’y a plus aucune raison de les avoir. Nous avons beaucoup de réunions de sécurité et de précautions que nous prenons pour eux, mais s’il y a un risque réel, il devrait être effacé si vous pouvez le faire d’une autre manière », a-t-elle déclaré.

Erin O’Malley, qui a été réalisatrice et productrice exécutive de « Curb Your Enthusiasm » et « Single Parents », entre autres, a déclaré que la tragédie est survenue à un moment très difficile pour les membres de l’équipe de l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale, ou IATSE, le syndicat qui représente les techniciens du son, les menuisiers, les maquilleurs, les décorateurs de décors, les costumiers et autres travailleurs en coulisses.

Le syndicat a récemment évité de justesse une grève après avoir demandé de meilleurs salaires, horaires et conditions de travail.

« Il y a beaucoup de choses sur le plateau qui sont très dangereuses, et [crews] compter sur une poignée de personnes pour assurer leur sécurité », a déclaré O’Malley. Elle a ajouté plus tard: « Les membres d’équipage se sentent vulnérables, et c’est une chose de se sentir pris pour acquis en rentrant chez eux tard après une journée de 17 heures, mais en pensant qu’ils pourraient se faire tirer dessus par une arme à feu, c’est insensé. »

Michael Risoli, un premier assistant réalisateur qui a travaillé sur « Sons of Anarchy », « It’s Always Sunny in Philadelphia » et le western « Miracle Workers », a fait écho au sentiment d’O’Malley qu’Hollywood, collectivement, ne plaisante pas avec les armes à feu, et que des garanties étendues font de la tragédie de Santa Fe une valeur aberrante. En tant que premier AD, Risoli est responsable de la sécurité sur le plateau, et il a déclaré qu’au cours des cinq dernières années, il avait refusé d’utiliser des blancs parce que les blancs posent leurs propres risques et que les effets visuels peuvent faire un travail presque identique. Aujourd’hui, a-t-il dit, le seul véritable argument en faveur des blancs est le recul qu’ils fournissent lorsque l’arme tire, mais les acteurs peuvent simuler cela.

« Cela n’aurait pas dû arriver – c’était évitable à 100% », a déclaré Risoli.

Risoli a déclaré que chaque fois que des armes à feu sont sur le plateau, il vérifie physiquement chaque arme juste avant qu’elle ne soit remise à un acteur. Il regarde en bas du canon, il vérifie la chambre. Il fait décharger l’armurier six ou sept fois, c’est certain. Il vérifie même les pistolets en caoutchouc pour s’assurer qu’ils sont en caoutchouc. « Feu dans le trou » est crié avant « action ». Tout le monde bénéficie de protections oculaires et auditives.

« Cela devient monotone, mais vous le faites, vous devez le faire, vous êtes formé pour le faire et vous devez le faire pour ces raisons », a déclaré Risoli.

Ce genre de problèmes de sécurité a poussé les membres de l’IATSE à se battre pour le changement, a déclaré la scénariste et réalisatrice Molly McGlynn, qui a travaillé sur « The Wonder Years » et « Grace and Frankie ».

Lorsqu’elle a entendu la nouvelle, elle s’est souvenue d’un incident au début de sa carrière lorsque quelqu’un a apporté un pistolet à accessoires sur le plateau qui n’était pas scénarisé. Lorsqu’elle s’est opposée, elle a été ignorée. Elle a failli quitter le plateau mais a décidé de ne pas le faire. La mort de Hutchins l’a amenée à réfléchir à nouveau à ce moment et à se rappeler que « si vous voyez quelque chose, dites quelque chose ».

« Chaque personne, d’un assistant de sonorisation à un producteur, devrait se sentir à l’aise de s’exprimer », a déclaré McGlynn. « Personne ne devrait se sentir menacé par des blessures ou la mort sur le plateau. »

Espérons que la tragédie de la mort de Hutchins forcera la communauté cinématographique à se débarrasser complètement des armes à feu sur le plateau, a déclaré le réalisateur Sean Kavanagh (« Fresh off the Boat », « Doogie Kameāloha, MD »), qui a été premier assistant réalisateur pendant 25 années.

Faisant écho à une partie de la confusion qui régnait sur les plateaux de tournage à Hollywood, Kavanagh a déclaré qu’il manquait encore trop de pièces à l’histoire pour savoir ce qui s’était réellement passé. Parce que « Rust » est un western d’époque, il est possible que des armes d’époque aient été utilisées, créant des problèmes de sécurité supplémentaires.

« Chaque fois que vous vous lancez dans des armes d’époque, c’est plus risqué car ce sont des armes plus anciennes et moins fiables », a déclaré Kavanagh, ajoutant qu’il ressentait beaucoup de tristesse car certains protocoles avaient dû être ignorés.

« J’ai l’impression que c’est l’un de ces petits budgets, de longues heures et des raccourcis [thing]. »