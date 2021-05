Hollywood prie les cinéphiles de retourner dans les cinémas sur grand écran ⋆ .

par James Murphy, le nouvel américain:

Après une année pendant laquelle une pandémie et des troubles politiques ont mis un frein aux habitudes de visionnage cinématographique des Américains, Hollywood avait un message pour les aficionados du grand écran. Selon les mots de The Terminator, Arnold Schwarzenegger lui-même, «Nous sommes de retour!»

C’est ce que l’acteur et ancien gouverneur de Californie a dit mercredi à la foule «socialement distancée» du théâtre AMC Century 15 à Los Angeles, lors d’un événement promouvant l’initiative «Big Screen is Back» d’Hollywood. L’événement a présenté des paillettes de Tinseltown telles que Schwarzenegger, le cinéaste JJ Abrams, l’actrice Maggie Q, l’acteur Sam Richardson, la réalisatrice Janicza Bravo et le réalisateur David Bruckner.

Et si vous ne savez pas qui sont beaucoup de ces personnes, vous n’êtes pas seul – j’ai dû les rechercher aussi.

«Il est maintenant temps de revenir au grand écran», a déclaré Schwarzenegger au public.

Comme l’explique Schwarzenegger, toute l’expérience cinématographique n’est tout simplement pas la même à moins que vous n’achetiez votre billet à 12 $ avec le prix exorbitant qu’ils facturent pour les rafraîchissements ces jours-ci et que vous profitiez de la propagande réveillée que Hollywood vend comme divertissement.

«Si vous avez le film et que vous n’avez pas de salles de cinéma, vous n’avez rien», a déclaré Schwarzenegger. «Oui, nous avons vu au cours de la dernière année dans la pandémie, que les gens regardent des films sur leur petit iPhone et iPad et mettent leurs lunettes pour voir ce qui se passe là-bas. Il leur manque des effets spéciaux et visuels et toutes les superbes choses que vous voyez habituellement sur grand écran. »

Schwarzenegger et tous les orateurs avaient pour mission de stimuler une renaissance de l’industrie du théâtre après COVID, et l’industrie a vraiment besoin d’un coup de pouce. Selon Comscore, les revenus provenant de la fréquentation en personne des cinémas en Amérique du Nord n’étaient que de 2,25 milliards de dollars, une baisse de 80% par rapport à 2019, alors que les revenus atteignaient 11,4 milliards de dollars.

L’événement visait à présenter les prochains blockbusters de l’industrie cinématographique et a donné un aperçu de films tels que Disney’s Cruella, Warner Bros. ‘ In the Heights et le biopic d’Aretha Franklin Respect de MGM Studios.

Le réalisateur JJ Abrams, qui a travaillé dans les franchises Star Wars et Star Trek ainsi que dans plusieurs autres films d’action notables, a déclaré que regarder des films sur grand écran était une nécessité pour les gens.

«Je pense que nous voulons tous être à nouveau des enfants», a déclaré Abrams. «Et l’idée de retourner au cinéma et d’être dans une grande pièce sombre avec des inconnus, en criant et en riant, en ressentant le pouvoir de cela est un besoin naturel humain.»

Si ce «pouvoir» est vraiment un besoin, c’est un besoin dont les gens ont appris à vivre sans au cours de l’année écoulée. Et cela rend Hollywood désespéré – assez désespéré pour implorer que les téléspectateurs reviennent.

L’expérience de visionnage de films a beaucoup changé avec les nouvelles technologies et l’avènement des services de streaming. Aller au cinéma peut être une bonne affaire par rapport à d’autres activités telles que des événements sportifs, mais vous pouvez vous rapprocher d’une expérience sur grand écran simplement en restant à la maison de nos jours.

Le Dr Ted Baehr, fondateur et éditeur de Movieguide, un service de critique de films chrétien, est un fan de l’expérience théâtrale, mais se rend compte que vous pouvez à peu près se rapprocher de la même expérience en restant à la maison dans de nombreux cas.

«Vous pouvez obtenir une expérience visuelle presque aussi bonne, sinon meilleure, à la maison», a déclaré Baehr au New American.

«Si c’est un bon théâtre et qu’il a un son surround et que tout est peaufiné, cela pourrait être une meilleure expérience de visionnement», a déclaré Baehr, avant de souligner, «peut-être.

L’industrie cinématographique pourrait presque garantir une autre manière que le public reviendra sur les grands écrans. Ils pourraient commencer à écouter ce que veulent les téléspectateurs au lieu de simplement faire des films de propagande de gauche et des projets de vanité.

Movieguide prouve à Hollywood que plus de gens iront au théâtre si l’industrie propose des films qui reflètent les valeurs traditionnelles. Baehr essaie de faire passer ce point à l’establishment hollywoodien depuis des décennies.

«Année après année, les films avec foi et valeurs réussissent mieux au box-office», a déclaré Baehr. «Les films que nous avons honorés qui ont des scènes d’église, qui ont quelqu’un qui se sacrifie pour en sauver d’autres… ils réussissent toujours mieux au box-office.»

Movieguide examine 150 critères différents pour déterminer ce qui fait vendre les films, de l’élément dramatique aux éléments littéraires en passant par la vision du monde et les éléments théologiques et plus encore, et une chose est claire: la foi et les valeurs américaines à l’ancienne se vendent.

