Hollywood s’avère pour Gucci Love Parade Show, défilé de célébrités

Certaines des plus grandes stars de LA ont défilé pour Gucci – sur Hollywood Blvd., pas moins – mais encore plus d’entre elles étaient au premier plan pour les regarder marcher au nom de la mode.

Un groupe d’A-listers s’est présenté en masse mardi pour assister au défilé de mode Gucci Love Parade … Comme Jared Leto, Macaulay Culkin, Phoebe Bridgers et d’autres.

Sur la base de ces photos d’eux naviguant sur des étoiles le long du Hollywood Walk of Fame … vous pourriez dire qu’ils étaient naturels, et tout à fait dans leur élément.

Il y avait d’autres hotshots qui étaient sur la touche à regarder – y compris Salma Hayek, Lizzo, Miley Cyrus, Gwyneth Paltrow et Billie Eilish, entre autres.

Le thème entier de ce spectacle, BTW, est « l’usine à rêves » qu’est Tinseltown … et les tenues le reflètent. Très coloré et assez rêveur à première vue – surtout lorsqu’on le voit sur certains des visages les plus célèbres du monde.

Continuez à viser les étoiles, les enfants !