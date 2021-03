Hollywood se joint à la campagne insipide d’Astroturf pour mettre fin au flibustier – RedState ⋆ .

C’est drôle de voir comment le nouvel effort pour modifier les règles du Sénat est enraciné dans l’argent noir – et les esprits qui sont tenus dans l’ignorance.

Si on a l’impression que la récente poussée massive pour faire éliminer l’outil de longue date du Sénat – l’obstruction systématique – est un moteur artificiel, c’est parce que c’est exactement cela. Il est révélateur qu’une règle qui existe depuis des siècles, et qui a été l’une des préférées des démocrates de manière fiable, est devenue du jour au lendemain un dispositif profondément problématique et enraciné dans la haine raciale. Cet effort de relations publiques a été financé par une force extérieure bien connue et, au signal, Hollywood s’est joint à l’effort comme des applaudissements de phoques.

C’est toujours risqué d’invoquer le nom de George Soros dans toutes les machinations politiques, car il est le boogeyman toujours présent et accusé derrière tant d’efforts libéraux, mais il y a de nombreuses fois sa mention est valable. Grâce à une série de structures à but non lucratif, l’argent de Soros est finalement acheminé vers une sous-organisation appelée Fix Our Sénat. C’est à partir de ce portail que les organes d’information sont alimentés par des histoires, des publicités nationales sont achetées, puis les célébrités reçoivent également un collier pour devenir des porte-parole rabougris pour la cause.

Commençons par l’actrice Piper Perabo. Elle dit, dans l’utilisation toujours efficace de la vidéo PSA, qu’elle est « énervée » que certains sénateurs démocrates – Manchin et Sinema – soient prêts à s’opposer au retour en arrière de l’obstruction systématique. Elle demande, rhétoriquement: «N’avons-nous pas repris le Sénat?!» Eh bien Piper, non – vous ne l’avez pas fait. Le Sénat possède une véritable division 50/50. Ce serait un indicateur pour les gens les plus rationnels que les électeurs voulaient une chambre divisée. Gridlock est en fait le résultat naturel de ce résultat.

C’est exaspérant pour moi que 2 sénateurs démocrates soient ce qui nous sépare de faire de réels progrès législatifs. Il est plus que temps de #EndTheFilibuster. Faites un don pour responsabiliser Manchin et Sinema: https://t.co/iTZw2Bd3FE pic.twitter.com/iSj56F449O – Piper Perabo (@PiperPerabo) 24 mars 2021

Elle déclare ensuite que l’obstruction systématique est «un gros problème raciste». Eh bien, voici une question pour l’interprète de la galaxie hollywoodienne: si c’est si raciste, pourquoi les démocrates l’ont-ils utilisé pour enregistrer des montants en 2020? L’année dernière, les démocrates ont utilisé l’obstruction systématique 327 fois, tandis que le GOP l’a utilisé – une fois. Quel est le parti politique raciste à la suite de cette propagation? Elle appelle également à faire pression sur ces deux politiciens, «même si vous ne vivez pas en Arizona ou en Virginie-Occidentale.» Les politiciens agissant au nom de leurs électeurs sont donc mauvais, car Hollywood désapprouve leur vote.

À sa suite, l’ancienne star de «West Wing», Bradley Whitford. Il est également en colère contre les deux démocrates parce qu’il est en colère contre Mitch McConnell – je pense. Il déclare qu ‘«il est plus que temps de mettre fin à l’obstruction systématique». Il y a quelques mois à peine, c’était parfaitement acceptable, mais les élections de novembre ont tout changé. Maintenant, l’obstruction systématique est raciste, ils doivent donc en tirer des fonds. Cela fait à peine des mois que les démocrates l’ont utilisé en moyenne plus d’une fois par jour – mais maintenant, tout à coup, il est plus que temps!

Mitch McConnell sait que son parti a perdu les élections, il oblige donc le Sénat à se plier à sa volonté. Mandchin et Sinema le laissent faire. Il est plus que temps de #EndTheFilibuster. Faites un don pour les responsabiliser: https://t.co/N1wG8JHf7Hhttps://t.co/LPExXx4W6k – (((Bradley Whitford))) (@BradleyWhitford) 24 mars 2021

Un autre type confus est l’acteur Paul Bettany, connu pour jouer une voix d’IA dans « Iron Man » et dépeindre son itération de nouvelle génération d’un robot, surnommé Vision. Bettany montre qu’il ne se comporte que selon le programme qui lui a été confié, car il est également confus quant à l’absence de mandat en novembre dernier.

L’Amérique a élu un Congrès bleu, mais Mitch McConnell tient en otage la législation nécessaire. Il est plus que temps de #EndTheFilibuster. Faites un don pour responsabiliser Mandchin et Sinema: https://t.co/NxeUHkmIK7 pic.twitter.com/H6PHml0z0x – Paul Bettany (@Paul_Bettany) 24 mars 2021

Paul, qui finit par répéter le même scénario que Piper a lu, nous dit: «La dernière fois, j’ai entendu le peuple américain élire un président démocrate et une majorité démocrate au Sénat.» Eh bien, l’homme a besoin de vérifier ses calculs… ou ses sources. Un certain nombre d’autres célébrités à l’esprit défié ont retweeté la vidéo de Pirabo, telles que Chelsea Handler et Andy Richter, preuve que la pensée originale et la curiosité intellectuelle sont hors de leur portée.

Ce que vous avez, c’est une collection de moutons qui disent au reste de leur troupeau comment penser et ressentir une question. Peu importe que les bergers qui leur nourrissent ce scénario dans l’auge se sont eux-mêmes servis de l’obstruction systématique «raciste» pour enregistrer des montants l’année dernière. L’obstruction systématique est un problème aujourd’hui!