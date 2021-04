Hollywood Undead annonce l’événement de streaming mondial «  Undead Unhinged  »

Après l’excitation et le succès HOLLYWOOD UNDEAD « House Party » en décembre dernier, les légendes de la fête de Los Angeles ont annoncé l’événement de suivi pour ce printemps. « Hollywood Undead: Undead Unhinged » diffusé le vendredi 30 avril à 16 h PDT / 19 h HAE / minuit BST et sera disponible en VOD pendant 72 heures.

« Undead Unhinged » promet d’être une interprétation plus intime de la performance sans faille typique du groupe racontée par les artistes eux-mêmes. Les fans du monde entier peuvent s’attendre à un ensemble inoubliable de succès, de coupes profondes, d’invités spéciaux, de morceaux jamais joués auparavant et d’une sélection très spéciale de chansons interprétées d’une manière dont vous ne vous attendriez jamais. HOLLYWOOD UNDEAD.

«C’est quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps», déclare Scène Charlie. « C’est excitant de prendre certaines chansons que vous avez écrites il y a des années et de les jouer d’une nouvelle façon. Dès que j’ai entendu la première note, j’ai su que ça allait être spécial. »

L’événement, réalisé en partenariat avec Danny Wimmer présente, est maintenant en vente sur www.HollywoodUndeadLive.com avec une variété de « Undead Unhinged » des forfaits allant des billets standard aux lots avec des t-shirts exclusifs, des sweats à capuche, des affiches autographiées et un nombre limité de forfaits de rencontre virtuelle (accompagnés d’une vidéo souvenir). Les prix pour les lève-tôt commencent à 15 $ pour le programme, les prix augmentant la semaine du spectacle.

De plus, les fans peuvent regarder l’original « Hollywood Undead House Party » en VOD jusqu’au 30 avril ou achetez des forfaits spéciaux « House Party Lost & Found » comprenant la VOD et deux objets mystères (un portable et un accessoire).

« Hollywood Undead: Undead Unhinged » coproducteurs Danny Wimmer présente est entré dans l’espace de curation de contenu numérique en 2020, en promouvant les diffusions en direct à la carte et en créant la populaire série numérique « Hors scène avec DWP ». DWP est connu dans le monde entier pour son portefeuille exceptionnel d’événements musicaux et de style de vie, qui comprend Réplique, Bourbon et au-delà, Épicentre, Hausse de la ville natale, Plus fort que la vie, Sonic Temple Art + Festival de musique et Bienvenue à Rockville.



