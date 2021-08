Hollywood verse des tonnes d’argent pour garder le gouverneur Newsom en charge de la Californie 10z viral

Hollywood est mort. Les films sont dérivés et la plupart des grandes personnalités de l’industrie ont détruit leur popularité avec leur politique incessante de gauche. Bien que cela ne semble pas les arrêter. Dans une course folle pour tuer tout ce qui leur restait de dignité, plusieurs acteurs, producteurs et magnats du showbiz font campagne pour Gavin Newsom (D-CA), l’un des pires gouverneurs de l’histoire américaine.

Ces gens ne peuvent pas s’en empêcher.

Gavin Newsom est si impopulaire en Californie qu’il fait face à une élection de rappel. Mais il se débrouille bien avec les élites du divertissement. Des personnes comme le chanteur/compositeur John Legend, le PDG de Netflix Reed Hastings et même des studios de cinéma entiers tels que Paramount Pictures déboursent beaucoup d’argent pour empêcher quiconque de remplacer le gouverneur défaillant.

FoxNews.com a rapporté que « des cadres, des réalisateurs, des producteurs et des acteurs ont ouvert leur portefeuille pour protéger Newsom, qui fait l’objet d’un rappel le 14 septembre ». L’élection de rappel présente plusieurs candidats qui pourraient potentiellement remplacer Newsome si la majorité des électeurs californiens ne votent pas non au rappel sur le bulletin de vote. L’animateur de radio de conversation conservateur Larry Elder, qui a une avance considérable dans les sondages, pourrait devenir le gouverneur de l’un des États les plus bleus de l’Union. Bien que Newsom soit encore légèrement favorisé pour survivre au rappel, Elder en tant que gouverneur de Californie est une perspective terrifiante pour les gauchistes d’Hollywood.

Ainsi, vous avez la célébrité d’extrême gauche John Legend qui tweete désespérément pour que les gens votent non au rappel. Le 23 août, le chanteur a écrit : « Don’t DeSantis our California. Rejetez le rappel ridicule. Votez non et renvoyez votre bulletin d’ici le 14 septembre. Oh non. N’est-ce pas « DeSantis » l’État ? On dirait que M. Legend a peur d’être libéré de la tyrannie médicale, ce contre quoi le gouverneur Ron DeSantis (R-FL) s’est tristement battu avec ses positions contre les mandats de masque et de vaccin.

En termes de dons, le point de vente a rapporté un superbe. Le PDG de Netflix, Ron Hastings, a fait don d’une énorme somme de 3 millions de dollars aux PAC qui défendent Newsom contre le rappel. 3 millions de dollars ? Wow. Bien que Hastings ne fasse que rendre le traitement spécial que son entreprise a obtenu lorsque Newsom a autorisé les studios de cinéma et de télévision à travailler malgré les blocages de l’État tandis que tout le monde a été contraint de fermer ses entreprises.

Mieux encore, Netflix avait un lobbyiste lors du tristement célèbre dîner « French Laundry » de l’année dernière – celui où un Newsom non masqué et non socialement distancié a mangé avec des groupes d’intérêts particuliers au plus fort de la pandémie et leur a coupé les failles de verrouillage.

En outre, “The Entertainment Software Association a contribué 50 000 $, tandis que Paramount Pictures a donné 40 000 $ et la Motion Picture Association a dépensé 10 000 $ pour l’effort”, a rapporté FoxNews.com. Dans une collecte de fonds virtuelle organisée par le cabinet de conseil Gonring, Lin, Spahn, des célébrités dont Rob et Michelle Reiner ont levé 1 million de dollars pour protéger Newsom.

Le réalisateur Stephen Spielberg a également donné 25 000 $ à l’effort anti-rappel, ainsi que la chanteuse Barbra Streisand, qui a donné 2 500 $.