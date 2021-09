Hollywood Voice Cast révélé pour “The Last Worker” au Festival du film de Venise

Nous avons un œil sur le jeu énigmatique de Jörg Tittel The Last Worker depuis un certain temps maintenant. Nous avons parlé au réalisateur plus tôt cette année et discuté des thèmes et des idées derrière le projet, mais une bande-annonce d’introduction d’une minute est tout ce que nous avons vu du jeu lui-même, et c’est plus un teasing qu’une bande-annonce de jeu typique.

Maintenant, cependant, avec le jeu présenté au 78e Festival du film de Venise, Tittel lève un peu le couvercle avec quelques détails supplémentaires. Décrit comme une “simulation de travail, une stratégie furtive et une aventure narrative immersive à la première personne”, le développeur a maintenant présenté l’impressionnante distribution de voix qui donnera vie à ses personnages.

Comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, l’acteur islandais-américain Ólafur Darri Ólafsson (récemment vu dans des films tels que Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald et aux côtés de ‘The Stathe’ dans la méga) incarnera Kurt, le dernier ouvrier éponyme. Hoverbird, un “mystérieux activiste” est joué par Clare-Hope Ashitey (Enfants des hommes et Docteur Who) et David Hewlett (Porte des étoiles : Atlantide, L’ascension de la planète des singes) joue un “PDG excentrique”.

Cependant, peut-être le plus excitant de tous, le fabuleux Jason Isaacs joue Skew, un “co-bot jailbreaké” et ami de Kurt. L’acteur vétéran – et un mec vraiment sympa à tous points de vue – est probablement mieux connu pour incarner Lucius Malefoy dans le Harry Potter films, même si vous l’avez probablement vu dans… oh, à peu près tout. Isaacs est un acteur très apprécié et très demandé et tout cinéphile digne de ce nom sera ravi de le voir impliqué dans The Last Worker.

Voici un petit extrait de l’acteur, via le communiqué de presse officiel :

“The Last Worker était totalement différent de tous les jeux auxquels j’ai joué ou auquel j’ai participé. Les personnages étaient humains, compliqués et drôles, l’histoire était poignante et personnelle et, oui, le jeu était addictif et amusant. Tout autour Je me sentais frais, créatif et original. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu un assistant bot de Liverpool ?! Le créateur, Jörg, est un nerd qui prend des risques de premier ordre. Lancez-vous dans The Last Worker 2… si ce n’est pas une contradiction ! “

Quant au jeu lui-même, la nouvelle vidéo mentionne l’enregistrement de 200 pages de dialogues et le travail en cours sur un projet qui semble ambitieux mais dont nous savons encore très peu de choses. Il est prévu pour une sortie en 2022 sur plusieurs plates-formes, nous sommes donc sûrs que nous découvrirons bientôt plus de détails. Voici quelques informations sur le nouveau texte de présentation des relations publiques :

The Last Worker est une aventure narrative centrée sur notre lutte dans un monde de plus en plus automatisé et déshumanisant. Situé dans un environnement solitaire, oppressant mais étrangement beau, The Last Worker est un mélange unique de récit à la première personne, de simulation de travail et de jeu de stratégie furtif. Combinant un style artistique artisanal avec des mécanismes de jeu immersifs uniques dans un cadre épique, le jeu propose une histoire émouvante, stimulante et comique avec des personnages riches interprétés par un casting de stars.

Si vous voulez en savoir plus, consultez notre interview avec Tittel du début de l’année et redécouvrez la bande-annonce initiale ci-dessous.

N’hésitez pas à dire bonjour à Jason Isaacs dans les commentaires ci-dessous.