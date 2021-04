Hollywood Witches Berate Airlines pour ne pas avoir condamné le projet de loi électorale du TX ⋆ .

Voudriez-vous regarder cela? Deux actrices hollywoodiennes détestent le désir des Texans d’organiser des élections sûres et équitables. Piper Perabo et Debra Messing menacent maintenant de boycotter Southwest Airlines si elle ne condamne pas un nouveau projet de loi signé par le Sénat de l’État qui «rendrait le vote facile et difficile à tricher».

Le projet de loi 7 du Sénat a été signé par le Sénat du Texas le jeudi 1er avril, dans un souci de sécurité et d’élections plus efficaces dans l’avenir de l’État de Lone Star. Bien que ce que les Américains sensés appellent un «projet de loi sur l’intégrité des électeurs», des libéraux insensés fous comme la dame de Will & Grace et l’actrice de C-list de Covert Affairs ont appelé un projet de loi de suppression des électeurs.

Bien sûr, ainsi a commencé l’activisme insensé. Les deux femmes se sont accrochées au tweet de l’ancien gouverneur du Vermont et ancien candidat démocrate à la présidentielle, Howard Dean, qui a critiqué Southwest Airlines pour avoir refusé de condamner le projet de loi. Dean a écrit le 4 avril: «Je vois que Southwest Airlines a refusé de condamner le projet de loi de suppression du vote Texas Jim Crow. American Airlines s’est opposée à ce projet de loi. Faites votre choix de vol en conséquence. Je le ferai certainement.

Ouais, sud-ouest! Pourquoi ne pouvez-vous pas ressembler davantage à votre frère bien élevé American Airlines?

Perabo a retweeté l’attaque de Dean contre les compagnies aériennes le 5 avril et a sous-titré le message avec sa propre condamnation de la société. «@SouthwestAir allez-vous dénoncer le projet de loi de suppression des électeurs # SB7 de la législature de l’État du Texas?» A demandé Perabo, ajoutant sa déclaration selon laquelle elle «dépenserait mon argent avec des entreprises qui soutiennent le droit de vote». Oh, devinez quelle entreprise ce n’est pas. Oui c’est vrai. Sud-ouest. BRÛLER!

Et puis folle, anti-Trump cinglée, Debra Messing a ajouté dans son propre deux cents, tweetant, «@SouthwestAir nous attendons que vous condamniez le projet de loi # SB7 de suppression des électeurs #Texas. Les consommateurs tiennent les #corporations pour responsables de leur soutien silencieux aux lois anti #démocratie. «

Bien que Messing devrait cesser d’agir comme quelques gauchers à grande bouche qui ne volent pas vers le sud-ouest, c’est une menace. Environ 75% de tous les Américains veulent des restrictions de vote plus strictes et évidentes, comme exiger une pièce d’identité pour voter. Malgré la calomnie médiatique du projet de loi promu par des entreprises comme American Airlines, SB7 vise simplement à rendre les élections au Texas plus sûres, au moins plus sûres que les élections de 2020.

Certaines des normes que le projet de loi vise – selon le lieutenant-gouverneur Dan Patrick (R-TX) – incluent «des règles cohérentes dans tout l’État pour compter les bulletins de vote à temps, de sorte que le décompte ne prend pas des jours ou des semaines»; l’envoi de «bulletins de vote aux seuls électeurs qui vivent actuellement à l’adresse»; stipulant que «les électeurs handicapés qui votent en bordure de rue bénéficieront des mêmes protections de la vie privée que les personnes qui votent en personne»; et exigeant que «toutes les communications avec les vendeurs de machines électorales soient soumises à des demandes d’enregistrement ouvert».

Une autre norme imposée par le projet de loi était qu ‘ »aucune machine à voter ne peut être connectée à Internet pour limiter le piratage. » Donc, tout cela relève du bon sens pour s’assurer que les élections peuvent être piratées. Qui dans leur bon esprit déteste ce genre de choses? Eh bien Debbie, bien sûr.

«S’il vous plaît, parlez maintenant. Sinon, je n’utiliserai plus mes dollars de consommation à #Southwest », a ajouté Messing. Eh qui s’en soucie? Quoi qu’il en soit, la dame vaut 25 millions de dollars soi-disant. Est-elle vraiment une patronne engagée de la compagnie aérienne à bas prix? En outre, un tel bizarre de gauche comme elle-même ne devrait-il pas s’éloigner de l’air des jets pour aider l’environnement?