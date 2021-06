Holo Crypto doit correspondre à la croissance d’Ethereum pour être à la hauteur de son potentiel

Holo (CCC :CHAUD-USD) s’est plutôt bien comporté cette année, malgré une baisse significative par rapport à son sommet du 4 avril de 2,848 cents. Le 3 juin, il était à 0,8854 cents. Cela signifie que Holo a chuté de 68,9% par rapport à son sommet. Certains pensent que Holo crypto va rebondir cette année et approcher de son ancien sommet, mais je suis sceptique.

Source : Grey82 / Shutterstock.com

La crypto a terminé l’année dernière à 0,06403 cents, selon Coinmarketcap.com. En juin, il était de 0,8854 cents par jeton HOT. Cela signifie que son prix est désormais de 13,8 fois son prix fin 2020, soit un gain de 1 283 % depuis le début de l’année.

Nous avons donc ici un actif crypto qui a prouvé sa capacité à augmenter de manière assez significative depuis le début de l’année. Mais il est bien en deçà de son prix de pointe, ce qui implique qu’un rebond pourrait être rentable. Par exemple, si Holo crypto devait remonter à son pic de 2,848 cents, il pourrait voir un gain potentiel de 222%.

Cependant, Holo a toujours une capitalisation boursière de 1,574 milliard de dollars. Cela le classe au 63e rang dans l’univers Coinmarketcap des crypto-monnaies. Au prix d’hier de 0,8854 cents, HOT est plus de 59 fois son offre initiale de pièces de 0,015 cents en 2018, lorsque Holo a levé 20,65 millions de dollars.

Holo n’est pas un top 10 des cryptos, mais ce n’est pas non plus anodin. Regardons de plus près ses perspectives.

Caractéristiques exceptionnelles de Holo

Holo est un Ethereum (CCC :ETH-USD) basé sur le protocole blockchain qui est une plate-forme d’hébergement peer-to-peer distribuée pour les applications Holochain (hApps.) Ces applications peuvent être téléchargées sur des ordinateurs personnels pour gagner des jetons HOT.

Holochain fait grand cas de l’autonomie de l’utilisateur intégrée directement dans son architecture et ses protocoles. C’est la clé de sa revendication d’un réseau « distribué » en tant que plate-forme de données.

Holochain se présente comme une plate-forme facile pour créer des applications. Voici ce que la société a déclaré en 2019 sur Medium :

” … la plupart des activités que les gens font actuellement sur le Web peuvent être construites sur Holochain. Il est suffisamment rapide et évolutif pour exécuter Facebook, Twitter, LinkedIn, Wikipedia, Reddit, etc. Cependant, pour que ces types d’applications soient utiles, elles doivent être accessibles à tous, pas seulement aux utilisateurs exécutant le logiciel Holochain. C’est là qu’intervient le système d’hébergement de Holo.

En d’autres termes, la plate-forme Holochain est facile à développer avec des hApps similaires aux applications Internet existantes. De toute évidence, la principale différence est qu’il s’agit d’applications « distribuées » — non contrôlées par une entreprise en particulier, mais par les utilisateurs et les développeurs des hApps.

Holo prévoit de perturber l’espace des applications cryptographiques. La société affirme que sa distribution peer-to-peer de la blockchain peut éviter les problèmes d’évolutivité auxquels les plates-formes existantes sont confrontées. En répartissant les registres blockchain à de nombreuses personnes différentes, Holo peut éviter la congestion à la fois dans le traitement et le stockage de la blockchain.

Comme le souligne Coingecko, chaque appareil d’un réseau est capable de fonctionner de manière indépendante. La synchronisation des données n’est requise que lorsque cela est nécessaire ou accepté par les utilisateurs.

Que faire avec Holo Crypto

Soyons pratiques. Il ne semble pas y avoir beaucoup d’applications Holochain. Github en répertorie un certain nombre. Le plus récent semble être Holochat.

De plus, le nombre d’adresses Holo est faible. Selon Glassnode.com, il n’y avait que 1 876 adresses Holo actives au 3 mai. Ce n’est rien comparé aux 671 710 adresses qu’Ethereum avait à la même date. En d’autres termes, Ethereum a 358 fois le nombre d’adresses Holochain.

D’un autre côté, considérez ceci : Ethereum a une valeur marchande de 315,5 milliards de dollars. C’est 200 fois la capitalisation boursière d’Holochain de 1,57 milliard de dollars. Mais étant donné le différentiel d’adresse de 358 fois, on pourrait s’attendre à ce que la capitalisation boursière soit à peu près de cette taille. Cela pourrait impliquer que Holo est un peu surévalué maintenant.

C’est une façon statique de considérer le différentiel. Si le taux de croissance de la création d’adresses de Holo est supérieur à celui d’Ethereum, alors le différentiel de prix pourrait s’expliquer. Pour le moment, je ne peux pas déterminer le taux exact, mais je soupçonne que celui d’Ethereum est beaucoup plus élevé que celui d’Holochain.

Donc pour le moment, je pense que Holo crypto est assez valorisé. Surveillez attentivement le différentiel de taux d’adressage. Si un hApp décolle et que le taux est fort, on pourrait investir dans la crypto avant la fin de l’année.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Ethereum (ETH-USD). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.