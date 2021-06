Holo Crypto n’est pas un token chaud, malgré ce que dit son ticker

Holo (CCC :CHAUD-USD), le jeton natif de Holochain, a eu une excellente course jusqu’à présent cette année. HOT est un choix judicieux en tant que ticker – de nombreux investisseurs veulent réaliser des gains rapides et faciles à partir des cryptos les plus récents et les plus populaires. Mais un prix et une évaluation de refroidissement soulèvent la question : Holo est-il réellement à la hauteur de son nom boursier ?

Le marché de la cryptographie d’aujourd’hui ressemble à la citation bien connue : « C’est un oiseau ! C’est un avion ! C’est Superman ! Certains voient la valeur et la croissance, certains voient la pure spéculation et d’autres voient l’avenir de l’argent numérique. Tout dépend de votre angle d’analyse et de votre optimisme envers les crypto-monnaies.

Quelle que soit votre approche, Holo présente plusieurs aspects positifs et quelques inconvénients majeurs. Le battage médiatique et la spéculation ont poussé le prix à la hausse et ont maintenu un effet FOMO (peur de manquer) aussi longtemps que possible. Holo a des avantages définitifs, mais ils peuvent être contrebalancés par les inconvénients.

Le cas des facteurs positifs et de la valeur

Qu’est-ce que Holo ? Selon CoinMarketCap.com, “Holo est une plate-forme distribuée peer-to-peer pour l’hébergement d’applications décentralisées construites à l’aide de Holochain, un cadre de développement de DApps qui ne nécessite pas l’utilisation de la technologie blockchain.”

Le jeton est destiné à rendre les applications Holochain plus accessibles en comblant le fossé entre elles et Internet traditionnel. Il souhaite également donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données en offrant une confidentialité et une sécurité améliorées.

De plus, vous vous souvenez peut-être du récent buzz sur l’énergie verte et les problèmes environnementaux dans l’espace crypto. Tesla (NASDAQ :TSLA) Le PDG Elon Musk a envoyé le marché de la crypto-monnaie dans une spirale lorsqu’il a exprimé ses inquiétudes quant à l’impact environnemental de la crypto.

Heureusement pour Holo, sa plate-forme “est des millions de fois plus efficace – vous n’aurez pas à gaspiller 0,5% de l’électricité de la planète pour réaliser une poignée de transactions par seconde”.

En plus de son efficacité énergétique, Holochain présente des avantages notables en termes d’évolutivité, de sécurité et de frais de transaction.

Contrairement aux réseaux blockchain, les transactions sur Holochain sont enregistrées sur des nœuds d’utilisateurs individuels plutôt que sur un grand livre public. La plate-forme est décentralisée et ses utilisateurs n’ont pas besoin de recevoir de confirmation des autres participants du réseau.

Comment fonctionne Holo ?

En tant que plate-forme sans serveurs ni blockchain, vous vous demandez peut-être comment fonctionne la sécurité d’Holochain.

Les utilisateurs Holo accèdent à la plate-forme via une application, qui stocke leurs données sur leur appareil. Ils partagent leurs données publiques avec un groupe aléatoire de pairs, qui ensuite valident et stockent ces données. Le réseau déclenche une réponse de sécurité généralisée s’il détecte des données invalides.

Si vous êtes aussi perdu que moi, il peut être plus facile de le voir de cette façon : Holo agit comme une plate-forme distribuée peer-to-peer pour les applications Holochain (hApps). Il vous permet de télécharger ces applications à partir de navigateurs Internet traditionnels. Holo incite les utilisateurs à héberger des applications et à maintenir sa nature décentralisée en les récompensant avec ses jetons.

Cela peut sembler une opportunité lucrative pour les utilisateurs, mais pour moi, cela soulève un grand drapeau rouge. Et si un pirate informatique utilise la plate-forme pour accéder à d’autres ordinateurs ? Les données personnelles et les fichiers précieux peuvent être compromis. Je suis sceptique à ce sujet.

L’inconvénient majeur

Holochain s’appelle une mise à niveau des systèmes centralisés qui dominent Internet. Ses utilisateurs peuvent faire leurs propres choix concernant leurs données sur une plateforme de confiance. Ils appellent cela « l’agence numérique » et estiment qu’elle peut contribuer au changement social.

Je suis également sceptique à ce sujet. Le monde a besoin de beaucoup de choses, mais une mise à niveau vers quoi exactement ? Je me considère comme une personne férue de technologie, mais personne que je connais ne m’a jamais dit : « regardez cette super application Holo ! » Quel est l’état d’avancement de ces hApps ambitieux ? Sont-ils prêts à être utilisés ou seront-ils bientôt lancés ?

Le livre blanc Holo décrit la proposition de valeur plus large de leur réseau. Ils sont convaincus qu’il peut résoudre “beaucoup des problèmes les plus urgents dans l’espace cryptographique, y compris le stockage décentralisé, les applications décentralisées évolutives et l’identité décentralisée sécurisée”.

Ce projet de crypto est visionnaire. Mais pour l’instant, il y a une énorme différence entre avoir une vision et la mettre en œuvre avec succès. Je ne suis pas convaincu à 100% par les résultats obtenus par Holo jusqu’à présent.

Malgré ses avantages, Holo manque de succès tangibles. Cela montre que son prix sauvage est déterminé par les spéculateurs, et non par ses fondamentaux.

Une autre course sauvage et une vente intense à Holo

Au 29 juin, un jeton Holo a un prix de 0,6 centime. Début avril, le prix a atteint un sommet d’environ 3 cents. Cette poussée verticale était, comme vous l’avez peut-être deviné, insoutenable. Des gains énormes ont conduit à des pertes énormes. Cela ne ressemble-t-il pas à beaucoup d’autres jetons aujourd’hui ?

Pourtant, quand je constate que Holo a une capitalisation boursière de 1 006 501 702 $, je me demande. Sur quoi se base leur capitalisation boursière ? Je suis très préoccupé par la façon dont les jetons obtiennent facilement des évaluations surgonflées. Holo en est un parfait exemple. Sur la base de cela, de ses développements et de sa traction, HOT-USD ne me semble pas si chaud.

