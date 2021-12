Holo est-elle une opportunité d’achat après la crise actuelle ? Invezz

HOT / USD s’est affaibli de 0,016 $ en dessous de 0,006 $ depuis le 4 novembre, et le prix actuel s’élève à 0,0075 $.

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression ce mercredi, le Bitcoin se négocie en dessous de 48 000 dollars, mais selon un analyste de Bloomberg, 2022 sera une année réussie pour le marché des crypto-monnaies.

Écosystème d’hébergement efficace

Holochain est un framework open source qui encourage la création d’applications et fournit des outils pour appliquer l’intégrité des données et les règles métier.

Holochain est construit sur le langage de programmation Rust, tandis que sa technologie peer-to-peer prend en charge les applications qui connectent directement les artistes à leurs fans.

Holochain a des similitudes technologiques avec d’autres blockchains, et plus d’un millier de développeurs utilisent Holochain pour résoudre des problèmes du monde réel.

Holo est un pont qui relie Holochain aux utilisateurs quotidiens et permet aux utilisateurs Web réguliers d’accéder aux applications P2P de Holochain via le réseau d’hébergement cloud distribué. L’équipe Holo a ajouté :

Holo fournit la normalité; Les utilisateurs Web quotidiens accèdent aux applications décentralisées sans installer de logiciel supplémentaire. Cette nouvelle forme d’hébergement combine de petits appareils grand public avec d’autres actifs d’hébergement pour fournir un écosystème d’hébergement efficace, dynamique et inclusif.

La plate-forme Holo vous permet de transformer votre ordinateur personnel en une source de revenus et de recevoir un paiement pour l’hébergement d’applications distribuées.

Holo fonctionne avec HoloFuel, la micro-monnaie interne capable d’effectuer quotidiennement des milliards de microtransactions.

Bien que HoloFuel alimente le réseau d’hébergement Holo, Holo a proposé une pré-vente de services d’hébergement cloud sous la forme de HOT.

HoloToken (HOT) est un jeton ERC-20 qui sera converti en HoloFuel à un taux de 1: 1 pendant la période d’échange.

Le jeton HOT a réalisé un profit impressionnant au cours des premiers jours de novembre 2021, atteignant un record au-dessus de 0,016 $ le 4 novembre.

HOT est actuellement en baisse de plus de 50% par rapport à son pic, mais selon Mike McGlone, stratège principal des produits de base chez Bloomberg, 2022 sera une année réussie pour le marché des crypto-monnaies.

Holochain et Holo sont des projets très prometteurs, et le prix de HOT pourrait à nouveau augmenter pour atteindre les niveaux que nous avons vus en novembre 2021.

0.010$ représente une résistance majeure

Source des données : tradingview.com

Holo (HOT) est tombé de son plus haut historique au-dessus de 0,016 $, enregistré le 4 novembre, et selon l’analyse technique, cette crypto reste dans un marché baissier.

Malgré cela, le cours actuel représente un bon point d’entrée pour les investisseurs à long terme. Si le prix dépasse à nouveau la résistance de 0,010 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,012 $ ou même plus.

résumé

