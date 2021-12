Holo (HOT) atteint un creux et se rétablit vigoureusement – voici où acheter le jeton HOT

Holo (HOT) est l’une des rares crypto-monnaies à avoir maintenu une position haussière face au récent krach du marché des crypto-monnaies qui a vu des baisses importantes pour des entreprises telles que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui souhaitent investir dans la pièce Holo (HOT), Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter Holo (CHAUD)

Comme HOT est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter HOT en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter HOT dès maintenant, suivez ces étapes :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre HOT

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont HOT.

Qu’est-ce que Holo (CHAUD) ?

Holo (HOT) est le jeton natif de la plateforme Holo.

Pour une meilleure compréhension, la plate-forme Holo est une distribution peer-to-peer pour l’hébergement d’applications décentralisées (DApps) développées à l’aide de Holochain, qui est un cadre de développement DApps qui ne nécessite pas l’utilisation de la technologie blockchain.

L’objectif principal de la plate-forme Holo est de relier les applications créées à l’aide d’Holochain avec Internet en général afin que les DApps soient facilement accessibles sur Internet.

Le jeton HOT, également connu sous le nom de HoloToken, est un jeton ERC-20 qui a été inventé par le réseau Holo en 2018.

Dois-je acheter la pièce HOT aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie qui est dans une tendance haussière à long terme, alors le jeton HOT offre une excellente opportunité d’investissement.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prédiction de prix holographique

Bien que les prix des crypto-monnaies soient difficiles à prévoir en raison de la volatilité du marché, les analystes estiment que le jeton HOT poursuivra son Bull Run actuel et clôturera peut-être l’année à environ 0,01 $.

$ CHAUDE couverture des médias sociaux

$ Analyse CHAUDE et cible à court terme. $ Holo 10x d’ici easyyyyyyy #Holochain fam pic.twitter.com/wwqcdW8n0m – Cryptotamia 🍥 (@Cryptotamia) 12 décembre 2021

$ hot a trouvé une solide base de support à 0,07 $, avec beaucoup de préc. PA à ce niveau. Actuellement, PA et RSI trouvent une résistance à partir de la ligne de tendance descendante. On voit d’après la dernière vague impulsive que dès que la ligne est cassée, le $ chaud monte considérablement ! #Holochain pic.twitter.com/yRWbTIQxYt – Gilberto (@gilbertocrypto1) 16 décembre 2021

Le post Holo (HOT) atteint un creux et se redresse vigoureusement – c’est là que l’achat du jeton HOT est apparu en premier sur Invezz.