Holo: un changement de paradigme intéressant loin de la blockchain

L’espace de la crypto-monnaie est brûlant en ce moment. En effet, les investisseurs en crypto poursuivent maintenant l’univers de la crypto-monnaie pour des options uniques. À cet égard, Holo (CCC:HOT-USD) est devenue une option intéressante pour de nombreux investisseurs. Alors, qu’est-ce que Holo?

Source: Shutterstock

Holo est un réseau d’hébergement cloud distribué. Les applications et les transactions peer-to-peer sont possibles avec Holo, en utilisant Holochain.

Essentiellement, le protocole open source d’Holochain permet des applications peer-to-peer évolutives. Celles-ci peuvent prendre la forme d’applications financières, de médias sociaux ou de collaboration, et le potentiel est vraiment illimité. L’innovation fournie par Holochain fait de cette option de cryptographie une option unique pour les investisseurs à la recherche de cas d’utilisation réels de la cryptographie aujourd’hui.

L’élément intrigant sur Holochain pour moi est la flexibilité que ce framework offre à ses développeurs et à ses nœuds. Les développeurs et les éditeurs d’applications peuvent définir les spécifications d’hébergement de ce dont ils ont besoin pour leurs diverses applications. Et les nœuds / hôtes d’applications sont payés via HoloFuel pour l’hébergement de ces mêmes applications distribuées. Chacun facture ses propres tarifs et les prix varient en fonction de l’offre et de la demande.

Cette technologie innovante a un sens sérieux. Le livre blanc décrit tout plus en détail, mais je suis intrigué.

Maintenant, la question est: les investisseurs devraient-ils considérer Holo comme une opportunité d’investissement?

La valeur de Holo existe au sein de son réseau

Ce qui est intéressant à propos de HOT (le jeton Holo), c’est qu’il s’agit essentiellement d’un jeton mort.

Attends quoi?

Eh bien, HOT a été créé en 2018 lors de l’offre communautaire initiale d’Holochain. Ces jetons ont été initialement créés en tant que «IOU» pour être transférés vers HoloFuel lorsque le système était opérationnel. En conséquence, l’offre de HOT est fixée en fonction de ce qui a été émis à l’époque. HoloFuel est vraiment la devise sous-jacente du réseau Holochain. C’est ce que les développeurs, et ceux qui hébergent le réseau, échangent comme support pour les services rendus.

Les fonds levés par l’offre initiale de HOT ont été utilisés pour développer Holo et Holochain. Désormais, ceux qui détiennent des jetons HOT peuvent échanger ces 1: 1 contre HoloFuel en échange direct.

Je suis tombé sur une pièce médiane intrigante qui mettait en évidence cinq facteurs déterminant la valeur de HoloFuel. Celles-ci méritent d’être partagées:

“Marché actuel de l’hébergement décentralisé et centralisé via Ethereum, Amazon Web Services et autres” Demande de calcul distribué, de propriété des données personnelles et d’hébergement “Nombre d’hôtes et leurs prix en fonction de leur capacité à fonctionner sur du matériel bon marché niveaux d’utilisation de la puissance d’hébergement sur le réseau Holo “Demande relative des hôtes pour le remboursement dans chaque devise de réserve”

Encore une fois, HOT, ou HoloFuel, est vraiment valorisé sur la base des lois de l’offre et de la demande. C’est une unité d’échange qui est appréciée par les utilisateurs au sein du réseau. L’approvisionnement futur est potentiellement illimité et peut être créé à tout moment. En conséquence, ce n’est pas un jeton de crypto-monnaie traditionnel tel que la plupart des investisseurs le comprennent.

Alors, vaut-il la peine d’être acheté?

Mon point de vue sur HOT ou HoloFuel est que, à moins que vous n’utilisiez la plate-forme, cela n’a pas vraiment de valeur.

Cela dit, c’est intrigant dans le sens où il existe un moyen réel de valoriser cette crypto-monnaie. Si l’on peut mesurer l’offre et la demande, comme d’autres produits de base, on peut estimer quelle est la véritable valeur intrinsèque de HOT ou HoloFuel. J’aime ça.

Cependant, je n’ai pas consacré la puissance intellectuelle à cela. Je serais curieux de voir si quelqu’un d’autre l’a fait.

Pour moi, ces alternatives à la blockchain (Holochain n’est pas une blockchain – les créateurs le montrent clairement) sont certainement intrigantes. Il est trop tôt pour moi de dire quelle valeur ils auront à long terme. De plus, je ne suis pas un spéculateur. J’aime acheter des choses dont je peux facilement évaluer la valeur.

Ainsi, je suis sorti. Cependant, ceux qui sont intrigués par Holochain et les implications de ce réseau peuvent en effet très bien faire avec un investissement. Je me suis trompé sur la crypto depuis le début. Mais je suis juste plus heureux en marge; c’est un endroit moins instable.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer un certain nombre de postes de direction en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice à long terme.