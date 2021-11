Hologrammes, robots, exosquelettes : un regard sur la technologie du futur d’Alibaba | La technologie

La plus grande plateforme de trading au monde, Alibaba, nous montre la technologie dont nous profiterons pour les années à venir.

Pendant une décennie La Chine est devenue une puissance technologique, qui à bien des égards dépasse même les États-Unis et l’Europe.

Nous avons un bon exemple dans le salon Digital Cosmos, qui s’est tenue le mois dernier dans ce pays asiatique. Il vise à montrer au public chinois les avancées technologiques appliquées aux utilisateurs.

La plateforme de trading Alibaba, auquel appartient AliExpress, nous montre les innovations technologiques les plus spectaculaires du salon, dans cette vidéo :

La première chose que l’on peut voir dans le parcours de foire présenté par Faye Chen, ce sont Hologrammes 3D que bientôt ils envahiront tout.

Ces hologrammes 3D grandeur nature ils peuvent être créés rapidement à l’aide de caméras spéciales, comme nous le voyons dans la vidéo.

Nous sommes sûrs que très bientôt nous les verrons dans les vitrines des magasins, les expositions et même dans les jeux vidéo en réalité virtuelle.

On peut aussi jeter un coup d’oeil au simulateur de vol Visionflyers, dans un vrai cockpit d’avion, et dans un simulateur de Formule 1.

Dans la section robots, il y en a un qui propose des massages, et un autre qui sert à s’entraîner au ping-pong.

Plus intéressant encore sont les exosquelettes qui aident les travailleurs à soulever des poids et permettent même aux personnes paralysées de marcher.

L’un des fragments les plus spectaculaires nous montre un immense écran à 360 degrés qui transmet ce qu’un drone voit en temps réel.

Dans la dernière partie de la vidéo le métrage s’accélère et on peut voir brièvement Des avatars 3D qui clonent nos mouvements, des musées avec réalité augmentée et même une voiture volante.

La Chine est déjà une puissance technologique et de nombreux produits que nous avons vus dans la vidéo pourront certainement être achetés dans les années à venir via Alibaba et AliExpress.