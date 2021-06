Holt Renfrew devient agressif en matière de durabilité – WWD

Holt Renfrew, le plus important détaillant de luxe au Canada, veut également être considéré comme le détaillant le plus respectueux de l’environnement au pays, sinon au monde.

Mercredi, la société a dévoilé un «engagement à 360 degrés» en faveur de la durabilité, englobant la réduction des émissions et des déchets ainsi que l’approvisionnement en produits plus écologiques et l’arrêt de la vente de fourrures d’animaux et de peaux exotiques.

Holt Renfrew, basé à Toronto, a déclaré qu’il s’agissait du premier et du seul détaillant au Canada à avoir des objectifs de réduction des émissions approuvés par l’initiative Science Based Targets, composée d’organisations qui fournissent des conseils aux entreprises pour établir des objectifs de réduction des émissions fondés sur la science, conformes aux objectifs de la Accords de Paris, dont le plus ambitieux est de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

Holt Renfrew s’efforce de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 de 65 % d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019. Les Scopes 1 et 2 font référence aux émissions de GES générées par les activités propres d’une entreprise, telles que la consommation de gaz naturel et d’électricité.

Holt a également visé une réduction de 28 % des émissions de GES de portée 3 d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019. Le Scope 3 fait référence aux GES générés par les vendeurs et les fournisseurs.

En outre, Holt a déclaré que 67% de ses biens et services achetés, ainsi que le transport en amont et en aval, auront des objectifs scientifiques d’ici 2025. Les matériaux les plus nocifs pour l’environnement – coton, cuir, duvet et plumes, emballages en plastique, huile de palme et les fibres dérivées de la forêt telles que le papier, le bois et la cellulose — proviendront de sources durables certifiées/vérifiées d’ici la fin de 2025.

« Ces objectifs sont basés sur la science. Ce sont des cibles solides, scrutées et sérieuses », a déclaré à WWD Sebastian Picardo, président et chef de la direction de Holt Renfrew.

« Depuis que nous avons rejoint Holt Renfrew l’année dernière, l’équipe et moi avons écouté nos clients, nos employés et nos communautés à travers le pays pour mieux comprendre ce qu’ils attendent de Holts », a ajouté Picardo, ancien président adjoint de Asia’s Luxury grand magasin Lane Crawford. « Nos clients sont au centre de nos activités et nous voulons nous assurer que la durabilité et l’innovation sont au premier plan de l’expérience client chez Holts.

« Le commerce de détail peut être une force pour le bien, et nous savons que nos clients veulent faire des achats fiables et responsables », a déclaré Picardo. « Notre engagement à 360 degrés en faveur du développement durable supprime les obstacles pour nos clients, leur permettant de faire leurs achats en toute confiance, de manière responsable. »

Picardo a déclaré que Holt Renfrew est impliquée dans la promotion de la durabilité depuis un certain temps. En 2013, le projet H est lancé. Il met en lumière dans un espace dédié du magasin et sur le site Internet une sélection de marques éco-responsables et socialement responsables de différentes parties du monde. Par la suite, le programme H Project Approved a été lancé, marquant les produits avec le label H Project Approved dans tout le magasin dans les vêtements pour femmes, les vêtements pour hommes, les accessoires, les vêtements pour enfants et les articles pour la maison sélectionnés pour l’artisanat, la production et les matériaux responsables et/ou les contributions caritatives. Le label H Project Approved est également apposé sur les produits de beauté exempts d’ingrédients indésirables et nocifs.

La nouvelle stratégie de développement durable a été développée grâce aux idées des clients, des fournisseurs, de la propre équipe de développement durable désignée par Holt ainsi qu’avec le soutien de la société mère de Holt, le groupe Selfridges et des tiers tels que l’organisation Science Based Targets et TerraCycle pour l’assistance sur le recyclage utilisé. produits de beauté et masques à usage unique utilisés par les employés. Holt a également travaillé avec la Humane Society International/Canada sur la liquidation des activités de Holt dans les fourrures animales et les peaux exotiques.

Dans un pays avec une histoire de piégeage des fourrures, l’arrêt de la vente de fourrures et de produits pour la peau exotiques était “un très gros problème pour nous”, a déclaré Picardo. “Holt Renfrew a commencé comme magasin de fourrure en 1837.”

Holt a déjà commencé à fermer ses magasins de fourrure. “C’est quelque chose que nous devons faire et que nous attendons de nous”, a déclaré Picardo. « La production de fourrure est très polluante. C’est juste la bonne chose à faire… mais ce qui est excitant, c’est la suite. Quelles sont les opportunités d’innover avec les marques partenaires ? Nous allons travailler pour réinventer le secteur des vêtements d’extérieur et expérimenter de nouveaux matériaux et nous associer à des marques nouvelles et existantes qui sont innovantes et respectueuses de l’environnement.

Holt a arrêté ce mois-ci la vente de produits cosmétiques contenant des paillettes en plastique, et tous les assortiments de denim proviendront de sources durables « certifiées/vérifiées » d’ici la fin de 2025.

Dans le cadre d’une « stratégie zéro déchet », Holt a déclaré que 85 % des déchets générés dans ses magasins seront recyclés plutôt que envoyés dans des décharges.

De plus, Holt a récemment élaboré un ensemble de « directives de construction écologique » pour les équipes de conception, de visuel et de construction, décrivant les exigences relatives aux matériaux de construction durables. Il couvre un large éventail de ce qui est utilisé dans les rénovations et les magasins à l’éclairage qui est plus efficace. L’an dernier, Holt a revitalisé la façade de son navire amiral torontois au 50 Bloor Street West. Conçue par la firme d’architecture et de design Gensler, la façade est dotée de fenêtres à haut rendement énergétique de 23 pieds, de niveaux d’isolation thermique améliorés dépassant le Code du bâtiment de l’Ontario et réduisant les émissions de carbone du magasin, et plus de 80 % des déchets de construction ont été recyclés.

« Nous voyons la durabilité comme l’avenir du commerce de détail, en particulier dans le contexte de COVID-19. Alors que l’accent mis sur COVID-19 et la propagation de la maladie commencent à se dissiper, “Nous prévoyons qu’il y aura un sprint vers la durabilité”, a déclaré Picardo.

Lorsqu’on lui a demandé si toutes les initiatives en matière de développement durable seraient très perturbatrices pour l’entreprise, Picardo a répondu : « Je ne dirais pas que c’est perturbateur. C’est une évolution pour l’entreprise. Même si l’année écoulée a été très difficile avec des fermetures et des réouvertures de magasins et a dû mettre la sécurité en tête de l’agenda, nous réalisons que l’avenir du commerce de détail est un avenir durable.

« Nous devons montrer la voie. Nous voulons être à l’avant-garde du changement, non seulement au Canada, mais à l’échelle mondiale en tant que membre du groupe Selfridges; c’est bon pour les gens et la planète. cela va juste faire de Holt Renfrew une marque très pertinente pour l’avenir. C’est un voyage. Nous continuerons à montrer ce que nous faisons avec nos partenaires, notre équipe, nos clients, pour sensibiliser et, espérons-le, inspirer d’autres personnes à faire de même. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devons le faire avec d’autres personnes pour faire des progrès significatifs.

Holt Renfrew exploite sept magasins à travers le Canada, dont quatre dans la grande région de Toronto et un à Montréal, Calgary et Vancouver, ainsi que holtrenfrew.com. Le groupe Selfridges exploite 25 magasins sous cinq marques : Selfridges au Royaume-Uni ; Brown Thomas et Arnott’s en Irlande ; De Bijenkorf aux Pays-Bas et Holt Renfrew au Canada.